Pe scurt: Traficul greu rămâne restricționat pe Valea Oltului încă două luni. Transportatorii trebuie să respecte noile reguli până la jumătatea lunii noiembrie.

Restricțiile de circulație pentru traficul greu pe DN7 – Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, vor fi prelungite până la 15 noiembrie.

Potrivit Mediafax, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că măsurile, care urmau să expire la 31 august, vor rămâne în vigoare încă două luni și jumătate.

Restricțiile vizează în principal vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Acestea nu vor putea circula pe sectorul menționat de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30. Măsura îi afectează direct pe transportatori și pe șoferii de camioane care tranzitează această rută importantă între sudul țării și Transilvania.

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Restricțiile continuă pentru siguranța lucrărilor pe DN7

DRDP Craiova a precizat că prelungirea restricțiilor este necesară pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță atât pentru muncitori, cât și pentru participanții la trafic. Sectorul vizat, între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, reprezintă unul dintre cele mai aglomerate și importante culoare rutiere care traversează Carpații.

Șoferii și transportatorii trebuie să țină cont de aceste restricții până la jumătatea lunii noiembrie, când se estimează că lucrările vor permite reluarea traficului greu în condiții normale.

Poliția a avertizat recent șoferii să nu folosească rute alternative prin Țara Loviștei, din cauza condițiilor dificile de trafic pe aceste drumuri.

Restricțiile de pe Valea Oltului sunt valabile de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30, pentru toate vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, până la data de 15 noiembrie.