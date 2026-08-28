Pe scurt: Polițiștii au deschis dosar penal unui șofer din Șura Mare, surprins la volan cu permisul suspendat pe DN7, la Tălmaciu.

Un șofer în vârstă de 58 de ani din Șura Mare a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier Sibiu conducând cu permisul suspendat pe Drumul Național 7, în localitatea Tălmaciu.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc joi, 27 august 2026, în jurul orei 18:20. Atunci, autoturismul condus de bărbat a fost oprit pentru control la kilometrul 257 + 500 metri al DN7, pe raza localității Tălmaciu.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat la momentul controlului.

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Polițiștii au întocmit pe numele bărbatului un dosar penal pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

DN7 este una dintre cele mai circulate artere din județul Sibiu, iar localitatea Tălmaciu se află la intersecția mai multor drumuri importante, ceea ce face ca zona să fie frecvent monitorizată de polițiștii rutieri.

În ultima perioadă, polițiștii rutieri au intensificat verificările pe drumurile din județ, inclusiv în zona Tălmaciu, unde au mai fost depistați șoferi care au încălcat legea. Un caz similar a fost raportat în urmă cu câteva săptămâni, când un șofer din Mărginime a fost prins conducând ilegal la Tălmaciu.