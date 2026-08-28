Unul dintre cele două contracte derulate de Apă Canal Sibiu, în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, parte a unei investiții cu o valoare cumulată de aproape 250 de milioane de lei fără TVA, a intrat în etapa finală.

Practic, în cadrul contractului CL2 – Zona 1, s-au modernizat deja peste 30 de kilometri de rețele de apă și canalizare, intervenindu-se pe 31 de străzi. În perioada următoare, accentul se va pune pe finalizarea intervențiilor, închiderea șantierelor și refacerea carosabilului.

Zona 2: peste 22 km de rețele în curs de modernizare

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În paralel, contractul CL3 – Zona 2, cu o valoare de 119.306.402,89 lei fără TVA, se desfășoară pe 45 de străzi.

Contractul include peste 22 de kilometri de rețele de apă și canalizare, dintre care peste 20 de kilometri de rețele de transport al apei potabile sunt în curs de reabilitare.

Cele două contracte se află, așadar, în etape diferite de execuție, lucrările fiind planificate și desfășurate pe zone distincte, lucru care permite derularea intervențiilor în mai multe puncte ale municipiului.

De ce o lucrare poate dura mai mult?

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare sunt complexe, cu atât mai mult cele incluse într-un proiect de asemenea anvergură, ce se desfășoară în mai multe etape tehnologice.

Să luăm doar ca exemplu căminele de vane, amplasate în punctele importante ale rețelei de distribuție, în special în zona intersecțiilor.

Realizarea unui astfel de cămin poate presupune peste două luni de intervenție, incluzând o succesiune de operațiuni care trebuie realizate în ordine:

SĂPĂM → ARMĂM → COFRĂM → TURNĂM BETON → AȘTEPTĂM ÎNTĂRIREA → MONTĂM ECHIPAMENTELE → FACEM PROBE → UMPLEM → REFACEM ASFALTUL

Fiecare etapă presupune operațiuni tehnice și, în anumite situații, respectarea unor timpi tehnologici obligatorii.

De aceea, progresul unei lucrări nu este întotdeauna proporțional cu ceea ce se poate vedea la suprafață într-o anumită zi.

În spatele unui șantier se desfășoară lucrări de infrastructură care presupun intervenții succesive, verificări, probe și lucrări de construcție înainte ca zona să poată fi redată complet circulației.

Investiția care nu se vede (după ce strada este refăcută)

O mare parte dintre lucrările realizate în cadrul celor două contracte vizează conducte cu o vechime de peste 50 de ani, unele dintre acestea prezentând un grad avansat de uzură.

Conductele vechi din fontă, oțel sau beton sunt înlocuite cu rețele moderne, realizate din materiale cu durabilitate și performanțe superioare, precum PVC-KG, PEID, PAFSIN și fontă ductilă protejată la interior.

Practic, o parte importantă a investiției se află sub stradă și va deveni invizibilă după finalizarea lucrărilor.

Beneficiile pe termen lung pentru locuitorii municipiului Sibiu sunt însă multiple:

· îmbunătățirea calității apei furnizate;

· reducerea riscului de avarii pe rețelele vechi;

· creșterea siguranței alimentării cu apă;

· îmbunătățirea colectării și transportului apelor uzate;

· modernizarea infrastructurii de canalizare;

· creșterea capacității de transport a rețelelor în zonele în care se intervine.

Pentru Apă Canal Sibiu S.A., obiectivul nu este doar finalizarea cât mai rapidă a unui șantier, ci realizarea corectă și durabilă a unei infrastructuri care să poată deservi orașul pentru următoarele decenii.

Cele aproape 250 de milioane de lei, valoarea cumulată a proiectului, cele 76 de străzi și peste 56 de kilometri de rețele de apă și canalizare, incluși în proiecte, arată amploarea acestei intervenții asupra infrastructurii municipiului.

O parte importantă este deja realizată. Iar lucrările care continuă astăzi sunt pașii necesari pentru ca, la final, orașul să beneficieze de o infrastructură de apă și canalizare mai sigură, mai modernă și mai rezistentă.