Un incident a avut loc în data de 14 august, în cartierul Turnișor din Sibiu, unde un grup de zeci de persoane ar fi pătruns fără acordul proprietarului în curtea unui imobil, după ce ar fi deteriorat gardul împrejmuitor. Persoanele respective ar fi ocupat temporar proprietatea și ar fi adus în interior un autoturism, un cort și mobilier.

Un martor al celor întâmplate, Lucas, a transmis redacției imagini de la fața locului și a semnalat situația.

„În cartierul Turnișor, pe strada Verzăriei, un grup de aproximativ 30 de persoane a intrat cu forța în curtea unui localnic, distrugându-i gardul. Intrușii au ocupat proprietatea, au adus scaune, masă și un cort, refuzând să mai plece”, a relatat acesta.

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Potrivit martorului, persoanele care au pătruns în curte ar fi susținut că imobilul le aparține și că l-ar fi cumpărat în urmă cu câțiva ani. Proprietarul ar fi solicitat intervenția autorităților.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scandal în Turnișor după ce zeci de persoane au ocupat o grădină: au tăiat gardul și au pus un cort / video foto — VIDEO

Poliția: gard secționat pe aproximativ 5 metri

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu a transmis că, la data de 14 august, în jurul orei 12:00, Poliția Municipiului Sibiu a fost sesizată de un bărbat în vârstă de 63 de ani, din Sibiu, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi deteriorat gardul împrejmuitor al unei grădini și ar fi pătruns în interior.

„La data de 14 august a.c., în jurul orei 12:00, Poliția Municipiului Sibiu a fost sesizată de către un bărbat în vârstă de 63 de ani, sibian, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi deteriorat gardul împrejmuitor al unei grădini situate pe strada Agricultorilor din municipiul Sibiu și ar fi pătruns în interiorul acesteia, unde ar fi depozitat un autoturism și un cort.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, care au constatat faptul că gardul prezenta urme de secționare pe o lungime de aproximativ 5 metri.

În interiorul grădinii au fost identificate un autoturism, un cort, precum și mai multe persoane, printre care un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Sibiu.”

Dispute privind situația juridică a terenului

Între bărbatul de 63 de ani care a sesizat poliția și bărbatul de 53 de ani, precum și persoanele care îl însoțeau, au existat discuții contradictorii cu privire la situația juridică a terenului.

Conform IPJ Sibiu, ,,Între bărbatul în vârstă de 63 de ani, care a sesizat poliția și bărbatul în vârstă de 53 de ani, precum și persoanele care îl însoțeau, au existat discuții contradictorii cu privire la situația juridică a terenului. În acest context, polițiștii le-au solicitat bărbatului de 53 de ani și persoanelor care îl însoțeau să părăsească proprietatea și să evacueze bunurile aflate în interior.

Ulterior, la fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în prezenta cărora, bărbatul în vârstă de 53 de ani și persoanele care îl însoțeau au părăsit grădina și au luat toate bunurile din interior.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare de posesie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.”

Poliția continuă cercetările

Potrivit IPJ Sibiu, dosarul penal vizează infracțiunea de tulburare de posesie, iar cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

Unul dintre aspectele asupra cărora urmează să se clarifice situația este disputa privind dreptul asupra terenului. Potrivit Poliției, între cele două părți au existat discuții contradictorii cu privire la situația juridică a proprietății.

Persoanele aflate în curte au părăsit în cele din urmă terenul, în urma intervenției polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.