Pe scurt: Sibienii pot influența mersul trenurilor completând un chestionar online. Participarea durează 10-12 minute și este complet anonimă.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a lansat o campanie de colectare a datelor pentru actualizarea mersului trenurilor, invitând toți cetățenii să completeze un chestionar de mobilitate.

Potrivit unei postări transmise de Primăria Municipiului Sibiu, această inițiativă face parte din proiectul „Îmbunătățirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul orașelor mari din România”.

Scopul proiectului este introducerea unor trenuri la intervale regulate și ușor de reținut, în special în jurul marilor orașe, inclusiv Sibiu. Pentru a obține o imagine clară asupra nevoilor reale de deplasare, ARF încurajează completarea chestionarului indiferent dacă cetățenii folosesc trenul, mașina sau avionul pentru transport.

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Chestionarul de mobilitate este disponibil online și durează 10-12 minute

Chestionarul poate fi completat online la adresa www.ttlplanning.ro/?ttl_chestionar=1. Potrivit ARF, răspunsurile sunt complet anonime și nu durează mai mult de 10-12 minute.

Rezultatele colectate vor contribui la:

Fundamentarea deciziilor privind frecvența și capacitatea trenurilor ;

; Introducerea mersului cadențat la nivel național;

Actualizarea Modelului Feroviar de Transport;

Direcționarea investițiilor în infrastructură în funcție de nevoi;

Alinierea transportului feroviar la standardele europene de mobilitate durabilă.

Proiectul ARF vizează adaptarea transportului feroviar la cerințele actuale ale populației și la standardele europene, cu accent pe eficiență și predictibilitate. Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe site-ul ARF.

Campania de colectare a datelor vine în contextul în care se pregătește schimbarea mersului trenurilor la Sibiu, cu plecări la aceleași minute în fiecare oră, pentru a facilita planificarea călătoriilor și a răspunde mai bine nevoilor de mobilitate ale locuitorilor.