ACS Mediaș 2022 a câștigat categoric vineri seară, pe ”8 Mai”, 3-0 cu Teleajenul Vălenii de Munte, în prima etapă din Liga 3.

Echipa lui Cosmin Vâtcă a debutat cu dreptul în noua stagiune din Liga 3, una în care nu concepe să mai mai rateze play-off-ul.

Foto: ACS Mediaș 2022

Medieșenii au câștigat cu 3-0 partida de pe teren propriu cu Tealeajenul Vălenii de Munte (Prahova), echipă retrogradată sezonul trecut, dar invitată de Federație să continue după apariția locurilor libere.

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Foto: ACS Mediaș 2022

Golurile echipei de pe malul Târnavei Mari au fost marcate de Hăjmășan, Pajco și Orlandea.

Foto: ACS Mediaș 2022

Pentru ACS Mediaș urmează un joc foarte dificil, la Brașov, cu Corona, principala favorită la promovare.

Foto: ACS Mediaș 2022

Inter Sibiu va debuta în nou sezon sâmbătă, în deplasare.

Inter Sibiu și ACS Mediaș sunt colege de serie, ca și sezonul trecut, dar acum duelurile directe se anunță unele echilibrate.