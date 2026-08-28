În zilele de 5 și 6 septembrie 2026, Piața Mare din Sibiu devine locul de întâlnire al măiestriei și creativității, odată cu desfășurarea celei de-a 60-a ediții a Târgului Olarilor, cel mai longeviv eveniment cultural al orașului.

În primul weekend din septembrie, Piața Mare din Sibiu prinde din nou viață, găzduind Târgul Olarilor. De șase decenii, evenimentul aduce în centrul orașului talentul și creațiile artizanilor care dau valoare meșteșugului românesc.

Timp de două zile, pe 5 și 6 septembrie 2026, circa 100 de olari vor prezenta la Sibiu frumusețea și unicitatea artei ceramicii. Manifestarea reunește meșteri din localități cu o îndelungată practică a olăritului, precum Corund – Harghita, Braniștea – Galați, Horezu – Vâlcea, Vădastra – Olt, alături de olari din numeroase alte județe ale țării și din Republica Moldova.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Aceștia vor prezenta atât obiecte tradiționale, cât și creații moderne. Vizitatorii vor putea descoperi oale, ulcele, blide, căni, clopoței, cahle de sobă, vaze și chiar instrumente muzicale din ceramică.

Mai mult decât o expoziție cu vânzare, evenimentul este o adevărată întâlnire cu lumea lutului. Publicul va putea urmări demonstrații de olărit la roată și va avea ocazia să participe la ateliere interactive, pentru a modela lutul și a decora propriile obiecte ceramice.

Atmosfera autentică de târg, întâlnirea directă cu ceramiștii și diversitatea creațiilor transformă Piața Mare într-un spațiu în care tradiția prinde viață și este transmisă mai departe, de la o generație la alta.

Program: 5–6 septembrie 2026 – interval orar: 08:00–21:00

Târgul Olarilor este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA. Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.