Pentru mulți părinți, orele de după școală vin cu aceeași întrebare: unde poate petrece copilul câteva ore într-un loc în care să fie în siguranță, să își facă temele, dar să aibă parte și de activități care îi fac plăcere? AfterJoy Education, din Sibiu, își propune să ofere exact acest echilibru. Este un spațiu în care copiii beneficiază de sprijin la teme, activități educative, ateliere creative, jocuri și momente de relaxare, într-un mediu prietenos și adaptat vârstei lor.

La AfterJoy Education timpul petrecut după școală nu înseamnă doar efectuarea temelor. Copiii sunt încurajați să descopere lucruri noi, să își dezvolte creativitatea și să capete mai multă încredere în propriile forțe.

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▶ Vezi pagina acestui video: Teme, joacă și creativitate într-un singur loc: descoperă AfterJoy Education din Sibiu — VIDEO

Programul include sprijin la teme și consolidarea lecțiilor, lectură, jocuri de logică, activități artistice și creative, precum și momente de mișcare și relaxare.

Activitățile sunt organizate astfel încât învățarea să fie îmbinată cu joaca și creativitatea. Se lucrează pe grupe, cu atenție la ritmul și nevoile fiecărui copil.

Centrul situat pe Bulevardul General Vasile Milea nr. 42 dispune și de o curte, unde cei mici pot petrece timp în aer liber și se pot bucura de momente de mișcare după orele de studiu.

Preluare de la școală, inclusă în program

Pentru părinți, unul dintre avantajele importante este faptul că AfterJoy Education asigură preluarea copiilor de la școală.

În prezent, centrul poate prelua copii de la mai multe școli din Sibiu, printre care Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Școala Gimnazială „Constantin Noica”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Școala Gimnazială „Radu Selejan”.

Preluarea este inclusă în prețul programului, iar pentru copiii de la alte școli din Sibiu poate fi analizată posibilitatea organizării transportului, în funcție de traseu și disponibilitate.

Spațiu și pentru învățătoarele cu grupe formate

AfterJoy Education se adresează nu doar părinților, ci și cadrelor didactice care au nevoie de un spațiu potrivit pentru activitățile cu elevii.

Centrul pune la dispoziție săli amenajate pentru învățare, dedicate învățătoarelor care au deja grupe formate, dar nu dispun de un spațiu în care să își desfășoare activitatea.

În funcție de numărul de copii, pot fi puse la dispoziție săli mai mari, astfel încât grupele să beneficieze de suficient spațiu și de condiții potrivite pentru activitățile educaționale.

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▶ Vezi pagina acestui video: Teme, joacă și creativitate într-un singur loc: descoperă AfterJoy Education din Sibiu — VIDEO 2

Un mediu în care copiii să se simtă în largul lor

La AfterJoy Education, accentul nu este pus doar pe rezultate școlare, ci și pe starea de bine a copilului. Atmosfera este gândită astfel încât cei mici să se simtă în siguranță, ascultați și apreciați. Studiul ghidat este combinat cu activități creative, jocuri și timp de relaxare, astfel încât ziua să nu devină o continuare rigidă a programului de la școală.

Echipa pune accent pe răbdare, implicare și comunicare, iar activitățile sunt adaptate în funcție de vârsta și nivelul copiilor.

Cât costă programul AfterJoy Education

Programul are un tarif de 810 lei pe lună pentru un copil, iar preluarea de la școală este inclusă în preț.

Pentru primii înscriși există însă o ofertă specială: primii 14 copii beneficiază de o reducere de 50%.

În plus, pentru primii înscriși este disponibilă și o reducere permanentă de 5%, care nu se aplică doar în prima lună, ci rămâne valabilă pe durata programului, conform condițiilor centrului.

Înscrierile, deschise pe tot parcursul anului

Locurile sunt limitate, deoarece se lucrează cu grupe restrânse pentru a menține calitatea și atenția individuală. În prezent mai sunt disponibile câteva locuri, iar părinții interesați sunt încurajați să contacteze centrul cât mai curând la numerele de telefon 0742 587 341 și 0748 366 102.

Înscrierile sunt deschise pe tot parcursul anului, în limita locurilor disponibile. Procesul este simplu și prietenos: părinții pot programa o vizită, pot discuta despre nevoile copilului și pot finaliza documentele necesare. Reprezentanții centrului încurajează familiile să viziteze spațiul, deoarece atmosfera locului spune cel mai bine povestea AfterJoy Education.

Fii la curent cu noutățile urmărind pagina de Facebook AfterJoy Education și Instagram @AfterJoyEducation.

Galerie foto: spații și activități la AfterJoy Education