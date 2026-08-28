Teodor Birț, fondator și fost președinte al lui FC Hermannstadt, respinge categoric speculațiile potrivit cărora ar fi avut vreo implicare în problemele care au dus la retrogradarea și, ulterior, dispariția echipei din fotbalul sibian.

Actualul membru al Consiliului Director al clubului Inter Sibiu, Teodor Birț spune că nu a avut „nici cel mai mic amestec” în deciziile fostei conduceri a lui FC Hermannstadt și pune situația de faliment în care a ajuns clubul pe seama greșelilor făcute în interior.

Întrebat despre speculațiile apărute în spațiul public după problemele clubului FC Hermannstadt, Teodor Birț a ținut să se delimiteze categoric de ceea ce s-a întâmplat la club după plecarea sa, în 2019.

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Fostul președinte spune că nu numai că nu a contribuit în vreun fel la situația în care a ajuns acum FC Hermannstadt, dar nici nu privește cu satisfacție dispariția echipei pe care a fondat-o. „De unde au pornit? Nu știu, că și asta am auzit-o, aș fi generat acele controale și nici măcar nu pot să spun că m-aș bucura să pot așa de mult, dar chiar sunt niște niște prostii. Și nu, nu cred că e timpul și cazul să ne pierdem energiile. Nici măcar să explicăm inepții de genul ăsta, nu este nicio satisfacție pentru mine acest lucru. Nu am nici cel mai mic amestec și o spun și cred că de acum încolo nu o să mai răspund la aceste întrebări, pentru că nu am de ce să mă scuz. O lămuresc și cu asta am încheiat. Nu am avut niciun fel de amestec”, a declarat Teodor Birț, în exclusivitate la „Ora de Sport”.

Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la emisiunea „Ora de Sport”, care va fi difuzată vineri, 28 august, de la ora 20:00, pe Ora de Sibiu, pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook Ora de Sibiu.

”Chiar dacă este echipa pe care am înființat-o eu și îmi cade destul de greu să conștientizez că ea este pe cale să dispară, nu îmi face plăcere să vorbesc despre acest subiect, pentru că și așa, în spațiul public au apărut tot felul de speculații cum că aș fi avut vreun amestec. Este o mare greșeală să se creadă așa ceva, nu am avut niciun fel de motiv pentru care să îmi doresc acest lucru” a mai adăugat Teodor Birț.

”Mi-am dorit să existe o echipă de Superliga”

Membru în Consiliul Director al lui Inter Sibiu, Birț spune că FC Hermannstadt era locomotiva fotbalului sibian și întregea o piramidă necesară pentru dezvoltarea fotbalului în județ.

”Din contră, mi-am dorit să existe o echipă în Liga 1. Mi-am dorit să existe o echipă pentru sibieni, iar la momentul la care Inter a intrat în Liga a III-a am considerat că face parte din acea piramidă absolut necesară într-o comunitate, în care să existe o echipă locomotivă, iar jos să fie cât mai multe echipe de seniori, școli de fotbal care să poată să dea șansă să se dezvolte toți suporterii din Sibiu. Deci, din punctul meu de vedere este un lucru despre care nu îmi doresc să vorbesc foarte mult, dar, de asemenea, nici nu cunosc și nici nu vreau să intru în problemele interne care au fost acolo” a mai punctat Birț.

Acum, Teodor Birț este membru în Consiliul Director al Inter Sibiu, club care evoluează în Liga 3. El spune că noul proiect este construit diferit, inclusiv în privința finanțării, cu o bază mai largă de sponsori, tocmai pentru a evita dependența de una sau două surse importante de finanțare.

📺 Interviul integral cu Teodor Birț va fi difuzat vineri, 28 august, de la ora 20:00, în cadrul emisiunii „Ora de Sport” pe Ora de Sibiu, dar și pe canalul de YouTube (AICI) și pe paginile de Facebook, LinkedIn și Instagram.