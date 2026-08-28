Pe scurt: Armata anunță zilele și intervalele orare în care vor avea loc trageri cu muniție reală și de manevră la Poplaca, cu impact pentru locuitorii din zonă.

Unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor desfășura, pe tot parcursul lunii septembrie, trageri cu muniție reală și de manevră în poligonul automatizat Poplaca.

Programul detaliat al acestor activități a fost transmis de Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

Potrivit comunicatului, tragerile cu muniție reală vor fi efectuate cu armamentul ușor de infanterie, în scopul instruirii militarilor.

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Aceste exerciții sunt programate în următoarele zile și intervale orare:

2 septembrie 2026, între 08:30 și 19:00

3 septembrie 2026, între 08:30 și 23:00

4 septembrie 2026, între 08:30 și 16:00

10 septembrie 2026, între 08:30 și 18:00

11 septembrie 2026, între 08:30 și 16:00

14 septembrie 2026, între 08:30 și 19:00

15 septembrie 2026, între 08:30 și 19:00

16 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

17 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

21 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

22 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

23 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

24 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

25 septembrie 2026, între 08:30 și 16:00

28 septembrie 2026, între 08:30 și 19:00

29 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

30 septembrie 2026, între 08:30 și 20:00

Trageri cu muniție de manevră pentru verificarea armamentului de artilerie

Pe lângă exercițiile cu muniție reală, în poligonul Poplaca vor avea loc și trageri cu muniție de manevră, dedicate verificării funcționării normale a armamentului de artilerie reparat la Centrul 183 Mentenanță Sibiu. Acestea sunt programate pentru:

8 septembrie 2026, între 08:30 și 16:00

18 septembrie 2026, între 08:30 și 16:00

Reprezentanții Academiei Forțelor Terestre din Sibiu atrag atenția că, pe durata acestor activități, accesul persoanelor neautorizate în zona poligonului este strict interzis. De asemenea, locuitorii din apropiere pot auzi zgomote puternice generate de trageri, în special în intervalele orare menționate.

Poligonul Poplaca este folosit frecvent pentru instruirea militarilor și testarea armamentului, iar astfel de exerciții au loc lunar, după un program anunțat public. În urmă cu doar câteva zile, armata a organizat trageri similare, iar zgomotele au fost resimțite în Sibiu și localitățile din jur, după cum a relatat Ora de Sibiu.