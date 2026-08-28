Pe scurt: Suspendarea parțială a HCL-ului pentru noul PUG Sibiu schimbă regulile pentru certificate și autorizații. Procesul dintre Primărie și OAR continuă.

Tribunalul Sibiu a decis suspendarea parțială a hotărârii Consiliului Local prin care a fost aprobat noul Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului.

Potrivit unei postări publicate de Ruxandra Cibu Deaconu pe Facebook, unele prevederi tranzitorii care blocau prelungirea unor certificate, autorizații și documentații mai vechi nu se mai aplică începând de vineri, 28 august 2026.

Aceste prevederi au fost suspendate ca urmare a deciziei instanței, ceea ce permite reluarea procedurilor pentru documentațiile afectate.

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Procesul pe fond dintre Primăria Sibiu și Filiala Sibiu–Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România (OAR) continuă, iar instanța urmează să stabilească rezultatul final al litigiului. Suspendarea parțială a HCL-ului nu înseamnă anularea întregului PUG, ci doar a acelor prevederi tranzitorii contestate, care au generat blocaje pentru beneficiarii unor documentații urbanistice elaborate anterior adoptării noului plan.

Lipsa dialogului între Primăria Sibiu și profesioniștii din domeniu rămâne o problemă

În postarea sa, Ruxandra Cibu Deaconu atrage atenția asupra lipsei unui dialog real între administrația locală și profesioniștii sau cetățenii afectați de deciziile urbanistice. Ea subliniază că, deși Sibiul investește sume importante în documentații pentru dezvoltarea orașului, consultarea publică rămâne adesea o formalitate, iar administrația răspunde de cele mai multe ori cu „noi știm mai bine”.

Arhitecți, urbaniști, organizații profesionale și cetățeni au semnalat în repetate rânduri probleme și au cerut explicații privind modul în care este gestionată dezvoltarea urbană, însă, potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, răspunsurile administrației nu au dus la un dialog real.

Ea consideră că faptul că noul PUG a ajuns în instanță la doar două luni de la adoptare arată existența unor probleme de fond în procesul decizional.

Ruxandra Cibu Deaconu a concluzionat că oricine poate greși, inclusiv o primărie, dar problema majoră este refuzul dialogului cu cei care semnalează posibile erori. „Errare humanum est. Perseverare diabolicum”, a scris ea în finalul postării.

Informațiile au fost publicate de Ruxandra Cibu Deaconu pe Facebook.