Pe scurt: Operațiunea de curățare a monedelor din stâncile de la Giant’s Causeway a durat aproape un an și a scos la iveală efectele negative ale unui obicei turistic vechi de decenii.

Aproximativ 10.000 de monede au fost extrase manual dintre coloanele de bazalt de la Giant’s Causeway, celebrul sit UNESCO cunoscut în română drept Digul Uriașului, din Irlanda de Nord.

Operațiunea, care a durat aproape 200 de ore, a început în mai 2025 și s-a încheiat în 2026, potrivit Libertatea.

Obiceiul turiștilor de a îndesa monede în crăpăturile stâncilor pentru noroc, dragoste sau ca dorință datează din anii ’70, dar a devenit tot mai răspândit în ultimul deceniu. Vizitatorii foloseau chiar alte pietre pentru a bate monedele cât mai adânc în rosturile dintre coloanele de bazalt.

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În total, specialiștii au scos peste 20 de kilograme de monede, unele fiind atât de bine înfipte încât extragerea unei singure bucăți putea dura peste 20 de minute.

Contactul monedelor cu umezeala și aerul sărat ducea la ruginirea și dilatarea acestora, ceea ce provoca presiune asupra bazaltului, desprinzând bucăți de rocă și chiar împingând coloanele din jur. Dr. Cliff Henry, reprezentant al National Trust, a explicat că „monedele provocau daune semnificative”, iar rugina lăsa urme vizibile pe suprafața stâncilor.

Operațiunea de curățare a început în mai 2025 și a durat aproape 200 de ore

Curățarea a început în mai 2025, iar pentru monedele ușor accesibile au fost folosiți clești. Cele împinse adânc între stânci au necesitat unelte speciale și multă răbdare. Specialistul în piatră Nathan Morrow a relatat că a trebuit să miște unele monede foarte puțin, înainte și înapoi, pentru a evita deteriorarea bazaltului.

Pentru unele monede, extragerea a durat peste 20 de minute. National Trust a descris munca drept „migăloasă și frustrantă”, dar necesară pentru conservarea sitului.

Operațiunea s-a finalizat în 2026, după aproape 200 de ore de muncă. Acum, National Trust a montat panouri care îi roagă pe vizitatori să nu mai introducă bani între coloanele de bazalt. Pentru cei care doresc să lase o monedă, există o cutie pentru donații, iar banii colectați vor fi folosiți pentru protejarea sitului.

Organizația analizează și posibilitatea de a transforma monedele recuperate într-o piesă de expoziție, pentru a arăta cât de mult poate afecta stânca un gest aparent inofensiv.

Giant’s Causeway, un sit UNESCO cu istorie și legende

Giant’s Causeway este format din aproximativ 40.000 de coloane de bazalt și reprezintă unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale Irlandei de Nord. Forma spectaculoasă a stâncilor a apărut în urma unei activități vulcanice intense, când lava s-a răcit, s-a contractat și s-a crăpat, formând coloanele geometrice. Legenda locală spune că uriașul Finn McCool ar fi construit drumul de piatră peste mare pentru a ajunge în Scoția și a se lupta cu un alt uriaș.

Probleme similare de conservare afectează și alte monumente UNESCO din lume, unde intervenția umană sau schimbările climatice pun în pericol patrimoniul natural și cultural.