Urșii au ajuns în locurile tradiționale de pescuit de pe Olt: „Zeci de balegi și toate mușuroaiele scormonite”

Zonele de pescuit de pe malurile Oltului dau tot mai multe semne că sunt frecventate de urși. Pescarii care ajung în zona Colun spun că au găsit excremente de urs și mușuroaie proaspăt scormonite, semne care indică faptul că animalele sălbatice trec prin locurile în care oamenii își petrec timpul la pescuit.

Un pescar povestește că, la una dintre primele ieșiri din acest an, a observat nu doar urme, ci „zeci de balegi de urs”.

„Trebuie tupeu și curaj. Când am mers prima oară anul ăsta, zeci de balegi de urs și toate mușuroaiele proaspăt scormonite de urs. Din auzite a fost o ursoaică cu 2 pui acolo. Asta avea vreo 20-25 cm înălțime și nu era printre cele mai mari”, spune Dorin P.

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AJVPS SIBIU: „Nu avem sesizări”

În ciuda relatărilor din rândul pescarilor, AJVPS Sibiu spune că nu a primit sesizări oficiale privind prezența urșilor în aceste zone.

„Nu am primit sesizări de la pescari, în ce privește prezența urșilor. Asta nu înseamnă că nu sunt urși sau că nu trebuie să își ia măsurile minime de prevenție”, a declarat Romeo Stoicescu, director AJVPS Sibiu.

Astfel, lipsa unor sesizări nu înseamnă neapărat că animalele nu trec prin zonele respective. Excrementele și terenul răscolit sunt, pentru pescari, indicii concrete că zona este traversată de urși.

La Colun, pescarii spun că au văzut și o ursoaică cu doi pui

Un alt pescar, Alexandru M., spune că a fost chiar martor la apariția unei ursoaice însoțite de doi pui.

„Am fost și eu la Colun, a venit ursoaica cu 2 pui, dar fără teamă nu m-a mâncat, nici măcar nu am băgat-o în seamă”, a relatat acesta.

În același timp, Ioan P. susține că mușuroaiele găsite în zonă ar fi fost scormonite de un urs negru, despre care spune că ar fi mai puțin periculos decât ursul brun. În lipsa unei identificări certe, însă, astfel de afirmații trebuie privite cu prudență.

Un urs a traversat Oltul înot, la câțiva metri de un pescar

Pe 1 august, în jurul orei 16:00, pescarul sibian Ionuț Holerga a filmat un urs care traversa înot râul Olt, în zona Cincșor–Voila. Animalul a trecut la câțiva metri de zona în care se afla pescarul.

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Incidentul nu s-a soldat cu un atac. Ursul și-a continuat deplasarea, iar pescarul a precizat că, în acel moment, distanța a fost suficientă pentru ca situația să nu devină periculoasă.

Totuși, acesta a ales să publice imaginile tocmai pentru a-i avertiza pe ceilalți pescari că zona este frecventată de urși.

„S-ar putea în unele cazuri să nu fie chiar atât de prietenos sau să se apropie prea mult”, a avertizat Ionuț Holerga.

Balega de urs, un semn care nu trebuie ignorat

Pentru pescarii care merg în zone izolate, găsirea repetată a excrementelor de urs, a mușuroaielor răscolite sau a altor urme proaspete ar trebui să fie un motiv de prudență.

Chiar dacă animalul nu este văzut în momentul în care oamenii ajung pe malul apei, acesta poate fi în apropiere. Situația este cu atât mai sensibilă atunci când există suspiciunea prezenței unei ursoaice cu pui.

Mesajul AJVPS Sibiu este că pescarii trebuie să își ia măsurile minime de prevenție, chiar și în lipsa unor atacuri sau a unor sesizări oficiale.