Compania aeriană Wizz Air va reduce numărul de zboruri operate de pe Aeroportul Internațional Sibiu odată cu trecerea la programul de iarnă. Potrivit conducerii aerogării, frecvența totală a curselor va scădea de la 20 la 17 zboruri pe săptămână, modificările vizând mai multe destinații populare.

Aceste ajustări vin pe fondul tranziției anuale la orarul specific perioadei reci, moment în care companiile aeriene își adaptează capacitatea de transport în funcție de sezonalitate. În acest context, Marius Gîrdea, directorul Aeroportului Internațional Sibiu, a explicat exact cum și când se va face trecerea la noul program.

„La acest moment, respectiv în sezonul de vară în care ne aflăm, operatorul aerian Wizz Air operează săptămânal 20 de frecvențe. În sezonul de iarnă, care începe în ultima duminică din luna octombrie, concomitent cu trecerea la ora de iarnă, numărul săptămânal de frecvențe va fi de 17”, a precizat directorul Aeroportului Internațional Sibiu, Marius Gîrdea.

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Cum se modifică orarul zborurilor

Ajustările operate de compania aeriană aduc scăderi ale numărului de zboruri către Marea Britanie și o parte din Germania, dar și o creștere a frecvenței pentru destinația Memmingen.

Situația detaliată a zborurilor pentru sezonul de iarnă este următoarea:

Londra: scade de la 5 la 3 frecvențe săptămânale;

scade de la 5 la 3 frecvențe săptămânale; Dortmund: scade de la 4 la 2 frecvențe săptămânale;

scade de la 4 la 2 frecvențe săptămânale; Memmingen: crește de la 3 la 4 frecvențe săptămânale;

crește de la 3 la 4 frecvențe săptămânale; Nürnberg, Karlsruhe, Roma și Madrid: rămân neschimbate (vor continua să fie operate cu o frecvență de 2 zboruri/săptămână).

Deși programul de iarnă aduce o reducere generală a numărului de curse, conducerea aeroportului a dat asigurări că orarul va fi adaptat cererii ridicate din preajma finalului de an.

„Menționăm faptul că punctual, în perioada sărbătorilor de iarnă, numărul frecvențelor va fi suplimentat”, a mai spus Gîrdea.

