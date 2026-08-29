Teodor Birț, administratorul public al Municipiului Sibiu a explicat la ”Ora de Sport” de ce FC Hermannstadt nu a mai putut obține finanțare de la Primărie, după retrogradarea în Liga 2.

Fost conducător la FC Hermannstadt, Teodor Birț subliniază că proiectul depus de club pe Agenda Sportivă nu a mai fost eligibil după retrogradarea echipei în Liga 2. În proiect se stipula clar că FC Hermannstadt participă în competițiile organizate de Liga Profesionistă, adică în Superliga. A fost altă eroare majoră a conducerii clubului, care trebuia să conceapă proiectul depus la Primărie și în varianta retrogadării, pe care însă nu au luat-o în calcul.

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Primăria a sprijinit clubul de-a lungul timpului și prin Stadionul Municipal și celelalte condiții oferite.

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”Primăria nu și-a retras sprijinul financiar, a alocat o sumă de bani considerabilă, 7,7 milioane lei. Și în acest an, această sumă a fost votată de către Consiliul Local, deci Primăria n-a retras această sumă. Problema a început în momentul în care echipa a retrogradat, evident că proiectul pe care l-au scris nu mai era eligibil, pentru că performanțele pe care și le fixaseră în acel proiect nu mai corespundeau. Acolo, evident, când au scris proiectul, nu s-au gândit că retrogradează și atunci categoric că nu mai puteau participa în competiția organizată de Liga Profesionistă de Fotbal, motiv pentru care nu au mai putut primi banii. Deci nu le-a retras Primăria banii, ei nu au mai putut să semneze contractul. Ulterior, s-a ajuns la acele demersuri pentru care s-au solicitat niște sume de bani înapoi, iarăși au fost generate de către ceea ce s-a descoperit în activitatea lor și în deconturile lor. Aceste lucruri au fost scoase la iveală în urma unor controale făcute de niște organisme ale statului, care nu știu de unde au pornit” a spus Teodor Birț la Ora de Sport.

Ulterior retrogradării, controalele făcute de Curtea de Conturi au descoperit nereguli majore. FC Hermannstadt era obligată să nu aibă datorii la bugetul local la data emiterii declarației, fapt care nu s-a întâmplat. Și mai grav, s-a constatat faptul ca au fost efectuate achiziții de către club de la diverși furnizori, achiziții care au fost facturate și decontate de către Primăria Sibiu, dar ulterior aceste facturi au fost stornate total sau parțial. Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu de 14.215.830 de lei, reprezentând valoarea finanțărilor publice acordate AFC Hermannstadt în baza contractelor încheiate în perioada 2024-2025, iar Primăria solicită recuperarea acestor bani.

”Nu am nicio satisfacție că dispare FC Hermannstadt”

Teodor Birț spune că ar fi avut numai de câștigat prin rămânerea lui FC Hermannstadt și dezminte ferm orice amestec în controalele care au descoperit nereguli la club.

”Asta am auzit-o și eu, că aș fi generat acele controale, chiar sunt niște niște prostii și nu, nu cred că e timpul și cazul să ne pierdem energiile nici măcar să explicăm inepții de genul ăsta. Eu nu am nici un fel de treabă, n-am nici un fel de satisfacție că dispare Hermannstadt. Din contră, eu m-aș fi bucurat, pentru că inclusiv faptul că dacă rămâneau acolo, poate mai puteam lua un jucător împrumut, poate mai puteam avea un partener pentru un meci amical, puteam să mai cresc și eu ca imagine lângă ei. N-am fost implicat în activitatea lor internă, este adevărat, și nici nu aveam ce să caut acolo. Dar, de aici până la a ajunge la tot felul de speculații cum că eu i-am adus acolo, din cauza mea au retrogradat, din cauza mea s-au întâmplat, este o mare prostie” a explicat Teodor Birț.

”Stadionul Municipal înseamnă imagine pentru Sibiu”

Aflat sub tutela Primăriei, Stadionul Municipal din Sibiu este un mare avantaj pentru fotbalul din județ.

”Primăria nu face investiții să le amortizeze într-un interval de timp, nu e o societate comercială, Primăria face investiții pentru comunitate. Avem un stadion pentru o comunitate, contribuie la imaginea orașului și poate să crească modele pentru copiii sibieni. Acest stadion nu înseamnă pur și simplu o casă a unei echipe, nu a fost terenul lui FC Hermannstadt, ci este terenul municipalității, aici poate să joace echipa națională, poate să joace Poli Timișoara, a jucat Corvinul Hunedoara, s-au jucat finale de Cupă, orice altă echipă poată veni. Deci faptul că avem stadion este un lucru foarte bun, înseamnă imagine pentru orașul ăsta, înseamnă plus valoare pentru mediul economic” a mai spus Birț.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu.