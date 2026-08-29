Pe scurt: La Cisnădie, Călin Georgescu a vorbit despre legătura țăranului cu Dumnezeu și a cerut ca statul să cumpere direct de la fermieri pentru instituții publice.

Călin Georgescu a participat sâmbătă, 29 august 2026, la târgul producătorilor locali din Cisnădie, județul Sibiu, unde a fost întâmpinat cu aplauze și scandări din partea mulțimii. Potrivit Adevărul, cei prezenți au strigat „Călin Georgescu, președinte!”, marcând o nouă baie de mulțime pentru fostul candidat la prezidențiale.

În discursul său, Georgescu a abordat tema reducerii rolului intermediarilor în circuitul produselor agricole și a promovat consumul de produse autohtone. El a criticat situațiile în care roadele pământului sunt irosite sau lăsate să putrezească, în loc să ajungă direct de la producător la masa românului. „Noi îi cerem lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele… Câteodată, când suntem supărați, aruncăm roadele pământului sau le lăsăm să putrezească, în loc să le deschidem drum de la producător la masa românului. Și în tot acest timp, vedeți, românul plătește scump la raft, iar profitul pleacă din țară”, a spus Georgescu.

El a insistat asupra importanței cumpărării directe de la producători și a criticat sistemul dominat de intermediari. „Nu uitați, prin roadele pământului, țăranul român vorbește cu Dumnezeu. Dar când piața devine moșia samsarului sau intermediarului, atunci prețul pâinii ajunge să fie o insultă adusă palmelor bătătorite”, a afirmat Georgescu, arătând mulțimii mâinile unui producător local: „Astea-s palme bătătorite. Uitați aici, palmă bătătorită!”

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Georgescu propune extinderea modelului târgului din Cisnădie la nivel național

Fostul candidat la prezidențiale a prezentat târgul din Cisnădie drept un exemplu de urmat la nivel național, subliniind beneficiile relației directe dintre producător și consumator. „Producătorul câștigă, familia cumpără ieftin, gustos și sănătos, banul rămâne în România și hrănește economia românească, comunitatea se întărește”, a declarat el.

Georgescu a propus ca statul să cumpere direct produse de la fermierii români pentru școli, spitale, cămine de bătrâni și cantine publice. El a argumentat că fondurile publice ar trebui folosite pentru dezvoltarea agriculturii autohtone și a satului românesc. „Atunci când exportul de miei și de oi vii este blocat, să știți că nu rămânem doar fără ciobani, pierdem o parte din țară, nu pierdem doar oile și asta este istoria noastră milenară. Asta avem de salvat, istoria noastră milenară, Miorița, Baltagul”, a spus Georgescu.

Discursul său a avut accente mistice, invocând legătura țăranului român cu Dumnezeu și rolul acestuia în păstrarea identității naționale. Georgescu a subliniat că susținerea producătorilor locali este esențială pentru economia rurală și pentru viitorul comunităților din România.

Prezența lui Călin Georgescu la Cisnădie vine în contextul în care numele său a fost recent menționat în spațiul public, inclusiv în legătură cu procesul său aflat pe rol.