CSC Șelimbăr a reușit sâmbătă prima victorie din acest sezon de Liga 2, 1-0 în Colentina cu CS Dinamo, în etapa a 5-a a Ligii 2.

Sibienii au reușit primul succes din actualul sezon, chiar împotriva echipei pe care au învins-o sezonul trecut la ”barajul” pentru evitarea retrogradării. CS Dinamo a rămas ulterior în Liga 2 pe locurile vacante, iar pe banca echipei a fost adus Ionuț Chirilă.

Unicul gol al meciului din Colentina a venit în minutul 9, când D. Benzar centrează în careu din flancul stâng și Cătălin Cocoș a reușit să împingă mingea în poartă. Adus în vară la Șelimbăr, Cocoș a jucat și la Dinamo cu două sezone în urmă.

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Echipa lui Eugen Beza și-a păstrat avantajul până la final și s-a impus cu 1-0.

”Am gestionat foarte bine avantajul și am câștigat. Avem o echipă bună, peste ce am avut anul trecut și cred că vom avea un parcurs bun” a spus team-manageul echipei, Ioan Luca. Atacantul C. Bucuroiu a lipsit și în acest meci, având o ruptură musculară în meciul de Cupă cu Botoșani.

CSC 1599 Șelimbăr are 5 puncte după cinci etape și este pe locul 16 în sezonul regulat al eșalonului secund.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Kielhorn (Lanțos 60), Wiktorski, Giafer, Mihart – Boboc, Luca – Monea, Benzar (Cristea 46), P. Petrescu (Iancu 83) – Cocoș (Oroian 72). Antrenor: Eugen Beza