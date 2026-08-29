Pe scurt: Septembrie se anunță mai caldă decât de obicei, cu diferențe importante între regiuni la capitolul ploi. Vezi ce spun meteorologii pentru fiecare săptămână.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru luna septembrie, anunțând temperaturi peste valorile normale, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Potrivit HotNews.ro, estimările meteorologilor acoperă intervalul 31 august – 28 septembrie și sunt realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Temperaturi ridicate și ploi variabile în prima parte a lunii septembrie

În intervalul 31 august – 7 septembrie, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât media multianuală în vestul, sud-vestul și local în centrul țării. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-est și local în centru, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, cu posibilitate de deficit în vest.

În săptămâna 7 – 14 septembrie, mediile valorilor termice vor rămâne peste cele specifice perioadei în vest și sud-vest, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor multianuale. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest, sud-vest și centru, dar apropiat de normal în celelalte regiuni.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Temperaturi peste normal în toată țara spre finalul lunii septembrie

În intervalul 14 – 21 septembrie, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va depăși normalul climatologic în toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normele specifice acestei perioade.

Ultima săptămână analizată, 21 – 28 septembrie, va aduce în continuare temperaturi peste mediile obișnuite pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric este estimat să rămână în jurul valorilor normale, fără abateri semnificative.

Estimările ANM se bazează pe media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de perioada 2006-2025. Specialiștii subliniază că aceste prognoze nu pot anticipa fenomenele extreme cu durată scurtă, cum ar fi furtunile sau valurile de căldură intense, care pot apărea izolat. Pentru astfel de episoade, ANM recomandă consultarea avertizărilor zilnice și a codurilor emise pe termen scurt.

În contextul prognozei pentru luna septembrie, România a traversat recent perioade cu valuri de căldură și furtuni, cu temperaturi de până la 36 de grade, potrivit ANM.