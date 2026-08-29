Pe scurt: Brîndușa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei timișorene, s-a stins din viață la 72 de ani. Cariera sa a marcat jurnalismul, educația și cultura din România.

Brîndușa Armanca, jurnalistă, autoare și profesoară universitară, a murit vineri, 28 august 2026, la vârsta de 72 de ani. Anunțul privind dispariția sa a fost făcut de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, la scurt timp după ce Armanca fusese desemnată Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, potrivit adevarul.ro.

Dominic Fritz a transmis, într-un comunicat publicat de Agerpres, că „Timişoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei şi profesoarei universitare Brînduşa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei şi culturii timişorene, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”.

Primarul a descris-o pe Brîndușa Armanca drept un reper de profesionalism și curaj civic, subliniind implicarea sa constantă în promovarea valorilor Proclamației de la Timișoara, precum și în apărarea libertății de exprimare și a dialogului public. Fritz a evidențiat contribuția acesteia la dezvoltarea vieții culturale și civice a orașului.

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Cu o carieră de mai multe decenii, Brîndușa Armanca a fost printre fondatorii Secției de Jurnalistică a Universității de Vest din Timișoara, unde a format generații de jurnaliști. Activitatea sa s-a extins și în presa scrisă și radio, fiind legată de publicații și instituții precum Radio Europa Liberă, revista 22, Contributors.ro, PressHub și HotNews.

Între 1997 și 2003, Brîndușa Armanca a ocupat funcția de director al TVR Timișoara, unde a coordonat activitatea redacțională și a contribuit la consolidarea postului regional. Ulterior, între 2006 și 2012, a condus Institutul Cultural Român din Budapesta, implicându-se în dezvoltarea relațiilor culturale dintre România și Ungaria și promovând cultura română în spațiul european.

De-a lungul vieții, Brîndușa Armanca a publicat numeroase volume și a realizat documentare dedicate jurnalismului, Timișoarei și Banatului. Prin activitatea sa, a contribuit la conservarea memoriei și identității culturale a regiunii, fiind recunoscută ca o voce importantă în spațiul public românesc.