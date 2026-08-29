Două fete din Sadu vor să pună comuna pe harta Europeană a Tineretului

Pe scurt: Tinerii din sate spun că nu cred în politicieni, dar vor să schimbe lucrurile acasă. Două fete din Sadu vor să înscrie comuna în competiția Sat European de Tineret.

Majoritatea tinerilor prezenți la Summitul Tinerilor din Mediul Rural au declarat că nu au încredere în politicieni, potrivit unei postări publicate de Ruxandra Cibu Deaconu pe Facebook.

Aceasta a precizat că răspunsul nu a fost surprinzător, având în vedere nivelul general de neîncredere din societate: „E răspunsul logic într-o țară în care neîncrederea e singurul lucru pe care pare să îl avem în comun. Ne certăm pe orice, dar suntem toți de acord că politicienii nu sunt de încredere, iar un tânăr de optsprezece ani primește concluzia asta gata făcută, înainte să apuce să verifice el ceva.”

Potrivit postării, mulți dintre tinerii participanți sunt deja implicați în activități civice și proiecte locale. Unii dintre ei au fost chiar de două ori la Parlament, ceea ce arată diferența dintre percepția generală despre politicieni și relația directă cu persoane concrete din instituții: „Nu au încredere în categorie, dar fac drumul până la București atunci când știu că are cine să îi asculte când ajung acolo.”

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La summit au participat tineri din toată țara, inclusiv din județul Sibiu

La summit au participat tineri din toată țara, inclusiv din județul Sibiu. Două fete din Sadu au anunțat că vor să înscrie comuna în competiția pentru titlul de Sat European de Tineret, un program derulat de Asociația Go Free și Asociația pentru Dezvoltare Activă, care organizează și summitul. Competiția nu se adresează comunelor bogate, ci grupurilor de tineri care pot demonstra că au un plan concret pentru comunitatea lor.

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că discursul public despre satul românesc pornește adesea de la ideea că tinerii vor să plece, însă la Sâncraiu a întâlnit tineri care vor să rămână acolo unde s-au născut, aproape de familie și de vecini. Plecarea devine o opțiune doar atunci când localitatea nu le oferă oportunități, spații de întâlnire sau posibilitatea de a-și face vocea auzită în consiliul local.

„Încrederea nu se cere, se câștigă, iar deocamdată noi suntem cei care avem de recuperat”, a concluzionat Ruxandra Cibu Deaconu.