Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, pe terasa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui imobil de pe strada Partenie Cosma din municipiul Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la un aparat de gătit (grătar) alimentat cu o butelie de gaz. Incendiul a fost lichidat prompt, fără a fi înregistrate pagube semnificative. Nu au fost victime. Incendiul a fost cauzat de o defecțiune la sistemul de alimentare al grătarului”, a transmis ISU Sibiu.

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Intervenția a fost efectuată de pompierii ISU Sibiu.