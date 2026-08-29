Inter Sibiu a început sezonul în Liga 3 cu un succes categoric la Breaza, 4-0 cu Tricolorul.

Echipa pregătită de Mihai Ianc a avut un debut fulminant de sezon și a câștigat clar, scor 4-0 (1-0) în deplasarea de la Breaza, una din echipele solide ale stagiunii trecute.

Juniorul venit de la FC Hermannsadt, S. Ritivoi a deschis scorul în minutul 11 pentru sibieni.

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Inter s-a desprins decisiv în ultima parte a meciului, când a mai marcat de trei ori prin Rotar (min. 73), Taifas (min. 82) și Mihai (min. 86). De remarcat inspirația antrenorului Mihai Ianc, toate cele trei goluri din repriza secundă venind de la jucători intrați după pauză.

Defensiva condusă de foștii apărători ai lui FC Hermannstadt, Stoica și Bejan a funcționat excelent și este un plus mare față de sezonul trecut.

O victorie categorică pentru sibieni, care prind ”viteză” în lupta pentru play-off în serie.

Inter: Bărbat – R. Stoia, Stoica, Bejan, Onețiu – Ritivoi, Bârză, Bărculeț, Florea – Mitran, Moraru. Au mai intrat în teren: Taifas, Toader, Fulea, Rotar, Mihai, R. Uțiu.