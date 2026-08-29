Membru în Consiliul de Administrație al echipei Inter, Teodor Birț anunță că pregătește o surpriză și va aduce în staff-ul administrativ un sibian care să ajute clubul prin experiența sa și pe partea de scouting. 

Inter Sibiu își propune întărirea staff-ului administrativ, acolo unde de curând a fost adus și Mihai Dăscălescu, fost președinte la Unirea Alba Iulia și membru în Comitetul Executiv al Federației de Fotbal. Nu va fi însă singurul ”transfer” în conducerea echipei de Liga 3

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