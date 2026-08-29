Membru în Consiliul de Administrație al echipei Inter, Teodor Birț anunță că pregătește o surpriză și va aduce în staff-ul administrativ un sibian care să ajute clubul prin experiența sa și pe partea de scouting.

Inter Sibiu își propune întărirea staff-ului administrativ, acolo unde de curând a fost adus și Mihai Dăscălescu, fost președinte la Unirea Alba Iulia și membru în Comitetul Executiv al Federației de Fotbal. Nu va fi însă singurul ”transfer” în conducerea echipei de Liga 3.

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”Încerc să vă fac o surpriză, sper, zilele următoare și vreau să aduc un sibian care să ne ajute din toate punctele de vedere și care să acopere lacunele pe care le avem și aici mă refer în primul și în primul rând la ceea ce înseamnă ochiul specialistului când vede un jucător” a anunțat Teodor Birț la Ora de Sport.

Doi foști mari antrenori sibieni, Viorel Hizo și Jean Gavrilă sunt permanent invitați la meciurile Interului. ”Viorel Hizo a fost întotdeauna aproape de noi și sper să îi permită sănătatea lui, și lui Jean Gavrila. Jean Gavrilă nu lipsește de la meciurile noastre amicale, darămite la meciurile oficiale. Ei vor veni cu siguranță”

Tinerii au intrare gratuită pe ”Municipal”

Teodor Birț vrea să atragă tinerii la meciurile lui Inter Sibiu de pe „Municipal”. Toți doritorii de la școlile de fotbal din județ și însoțitorii lor vor primi abonamente gratuite.

” Îmi doresc să aduc cât mai mulți tineri la teren, vreau să creez această emulație în jurul copiilor care joacă fotbal ca să vină la meciuri, vor primi abonamente gratuite și ei, dar și însoțitorii lor. Primim liste de la aceste școli de fotbal, după care vom da la toți copiii care vor și dacă nu joacă fotbal, care își doresc să primească abonament, vor primi. Vor primi abonamente gratuit și însoțitorii lor, sunt copii care nu pot veni singuri pe stadion și vor primi antrenorii sau părinții cu care vor veni” a mai anunțat Birț.

La loje, doar sponsorii

Va fi o schimbare importantă de optică față de FC Hermannstadt, iar la lojele de pe ”Municipal” vor primi acces doar sponsorii echipei. ”Vreau să mai fac o schimbare, vreau ca cei care sprijină financiar fotbalul, să o simtă. Un lucru care mie nu mi-a plăcut în ultima perioadă la Hermannstadt: dacă mă uitam în tribună, aceasta era goală, iar la loje n-aveai loc să treci. Și atunci aș încerca să lăsăm la loje oamenii care efectiv contribuie și au semnat un contract cu Inter Sibiu. Cei care consideră că nu își permit să plătească 10 lei și doresc neapărat să aibă o invitație, pot să o primească în tribună” a mai completat administratorul public al Municipiului Sibiu.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.