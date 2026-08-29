Pe scurt: Buletinul electronic devine alternativă la cardul de sănătate din 1 septembrie, dar sistemul rămâne opțional. Află ce se întâmplă cu cei care nu au acte noi.

Începând cu marți, 1 septembrie 2026, românii vor putea folosi cartea de identitate electronică în locul cardului de sănătate, potrivit Libertatea. Oficialii Ministerului de Interne au precizat că utilizarea buletinului electronic nu va fi obligatorie, iar cardurile de sănătate clasice vor putea fi folosite în continuare în paralel cu noile acte de identitate.

Reprezentanții Ministerului de Interne au declarat că „cardurile de sănătate vor putea fi utilizate în paralel cu noile buletine”. Astfel, persoanele care nu și-au schimbat încă buletinul, inclusiv vârstnicii, vor putea folosi în continuare cardul de sănătate clasic pentru accesarea serviciilor medicale.

Platforma „eSanatateaMea” va facilita tranziția către sistemul digital

Tranziția către noul sistem va fi susținută de platforma „eSanatateaMea”, care a fost deja testată în județul Bihor. Începând cu 1 septembrie, utilizatorii își vor putea crea conturi pe această platformă, iar sistemul complet va deveni funcțional de la 1 octombrie 2026.

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Oficialii au subliniat că această schimbare nu presupune obligativitatea trecerii la buletinul electronic pentru toți cetățenii. Cei care nu dețin încă noul tip de carte de identitate, precum persoanele în vârstă, nu vor fi afectați și vor putea utiliza în continuare cardul de sănătate clasic.

Mai multe detalii despre integrarea cardului de sănătate în buletinul electronic au fost prezentate și în articolul Schimbare majoră: cartea de identitate electronică va avea integrat și cardul de sănătate.