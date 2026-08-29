Pe scurt: Seceta extremă a transformat Lacul Techirghiol într-un peisaj de mâl și pământ crăpat, iar mirosul devine tot mai greu de suportat. Vezi ce spun specialiștii despre efectele asupra nămolului terapeutic.

Lacul Techirghiol a suferit o retragere semnificativă a apei, nivelul scăzând cu zeci de metri de la mal, pe fondul secetei prelungite și al temperaturilor ridicate. În locul apei au rămas întinderi de mâl, pământ crăpat și zone unde deja a început să crească vegetație, potrivit Digi24.

Imaginile surprinse la fața locului arată un peisaj dezolant, cu maluri uscate și suprafețe întinse de nămol expus. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, a transmis că „în locul în care mă aflu ar fi trebuit să fie lacul Techirghiol, însă după cum puteți vedea, de aici, de la mal, apa s-a retras câțiva metri, iar în urmă a rămas un peisaj dezolant”.

Mirosul din zonă a devenit insuportabil, fiind resimțit atât de localnici, cât și de turiști. O tânără a declarat: „Se resimte mai tare mirosul și e deranjant și probabil nu doar pentru noi. Poate fi ignorat… mai greu. Dacă te obișnuiești…”. O altă turistă a confirmat: „Se vede puțin că s-a retras, probabil din cauza secetei. Mirosul este puțin mai accentuat”. Un alt vizitator a spus: „Da, e un miros. Când vii la nămol, trebuie să îl suporți”. Un turist a adăugat: „E secetă! A secat și Dunărea, a secat și Delta… Peste tot!”

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Specialiștii explică faptul că evaporarea rapidă a apei și expunerea microorganismelor din nămol la soare au dus la accentuarea mirosului. Biologul Răzvan Popescu Mirceni a precizat: „Faptul că apa a scăzut, iar aceste mase de materie organică au rămas cumva expuse la aer și atunci generează, inevitabil, mirosul neplăcut al descompunerii. Cu siguranță 5-6 zile va mai dura acest miros, o dispariție rapidă a sa ar putea fi indusă de o creștere de aport fluvial al nivelului lacului”.

Primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, a declarat că „este un fenomen natural, care se întâmplă în fiecare an, dar retragerea apei sau evaporarea apei este în funcție de anul ploios din toamnă, iarnă și primăvară”.

Chiar dacă peisajul s-a schimbat radical, specialiștii dau asigurări că nămolul terapeutic al lacului nu este afectat și își păstrează proprietățile. Fenomene similare de scădere a nivelului apei au fost raportate și în alte regiuni ale lumii, pe fondul schimbărilor climatice, după cum arată și articolul Dezastru ecologic fără precedent – Marele Lac Sărat din Utah ar putea dispărea din cauza schimbărilor climatice.

Potrivit specialiștilor, mirosul neplăcut ar putea persista încă 5-6 zile, până la o eventuală creștere a aportului de apă în lac.