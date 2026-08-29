Pe scurt: Află ce sfaturi dau medicii sibieni pentru a evita problemele respiratorii în vacanță și cum poți preveni complicațiile la plămâni.

Vara este sezonul preferat al concediilor, iar tot mai mulți români aleg să petreacă zilele libere la mare, la munte sau în destinații din străinătate. Medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu atrag atenția că, deși relaxarea și timpul petrecut în natură aduc beneficii pentru sănătate, schimbările de temperatură, călătoriile lungi, utilizarea aerului condiționat sau expunerea la alergeni pot afecta sănătatea plămânilor, mai ales la persoanele cu boli pulmonare cronice. Potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, pregătirea concediului ar trebui să includă și măsuri pentru protejarea aparatului respirator.

Respectarea tratamentului și evitarea factorilor de risc în vacanță

Dr. Darius Dăncilă, medic specialist pneumolog, subliniază importanța continuării tratamentului pentru pacienții cu astm bronșic, BPOC sau alte afecțiuni respiratorii pe toată durata vacanței: „Concediul trebuie să fie o perioadă de relaxare, nu un motiv pentru întreruperea tratamentului. Pacienții trebuie să își ia cu ei toate medicamentele prescrise și să respecte schema de tratament chiar dacă se simt bine. O întrerupere aparent lipsită de importanță poate duce la agravarea bolii tocmai în timpul vacanței.”

Aerul de mare este recunoscut pentru umiditatea ridicată și concentrația redusă de alergeni, ceea ce poate ajuta persoanele cu probleme respiratorii. Totuși, medicii recomandă expunerea echilibrată la soare și evitarea diferențelor mari de temperatură între exterior și spațiile climatizate. „Plimbările pe malul mării, în special dimineața și seara, pot fi benefice pentru respirație. În schimb, recomandăm evitarea expunerii îndelungate în intervalul cu temperaturi foarte ridicate și limitarea trecerilor repetate din căldură în spații foarte răcite. Diferențele mari de temperatură pot irita căile respiratorii și pot accentua simptomele la persoanele sensibile”, a precizat dr. Dăncilă.

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Recomandările medicilor pentru cei aflați în concediu la mare includ:

alegerea plimbărilor pe plajă dimineața sau după apusul soarelui;

evitarea fumatului și a expunerii la fumul de țigară pe plajă sau în spațiile aglomerate;

solicitarea consultului medical dacă apar dificultăți de respirație, tuse persistentă sau febră.

Despre efectele negative ale fumatului asupra plămânilor, medicii sibieni au atras atenția și în alte ocazii, după cum arată și avertismentul medicilor din Sibiu pentru fumători.

Hidratarea și atenția la simptome în timpul călătoriilor

Drumurile lungi cu mașina, autocarul sau avionul pot favoriza deshidratarea și disconfortul respirator, mai ales la cei cu boli pulmonare cronice. „În timpul deplasărilor este recomandată hidratarea corespunzătoare și efectuarea unor pauze regulate pentru mișcare, atunci când este posibil. Pacienții care utilizează inhalatoare trebuie să le aibă întotdeauna asupra lor, nu în bagajele depozitate. De asemenea, dacă apar tuse persistentă, senzația de lipsă de aer sau durere toracică după întoarcerea din concediu, este important ca simptomele să nu fie puse doar pe seama oboselii și să fie evaluat un consult de specialitate”, a subliniat dr. Dăncilă.

Recomandările medicilor pneumologi pentru un concediu sănătos sunt:

respectarea tratamentului prescris de medic pe toată durata vacanței;

transportarea medicației și a dispozitivelor inhalatorii la îndemână;

evitarea expunerii prelungite la praf, fum și alte surse de poluare;

prezentarea la medic dacă simptomele respiratorii persistă sau se agravează.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu încurajează populația să acorde atenție sănătății respiratorii inclusiv în perioada concediilor. Respectarea acestor măsuri simple de prevenție și prezentarea la medic încă de la primele simptome pot contribui la menținerea unei bune stări de sănătate și la prevenirea complicațiilor.

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