Pe scurt: Cercetătorii din Botoșani pregătesc o capră cu lapte mai gustos și beneficii pentru sănătate, promițând o inovație majoră pentru fermieri și consumatori.

O echipă de cercetători de la Stațiunea de Cercetare a Ovinelor și Caprinelor Popăuți, din județul Botoșani, dezvoltă o nouă rasă de capră care ar putea aduce schimbări semnificative pe piața lactatelor din România. Potrivit adevarul.ro, această nouă rasă se remarcă prin calitățile deosebite ale laptelui, atât la nivel de gust, cât și de proprietăți nutriționale.

Stațiunea Popăuți este cunoscută pentru rezultatele sale în domeniul zootehniei, inclusiv pentru obținerea rasei karakul de Botoșani, apreciată la nivel internațional pentru calitatea pielicelelor. De-a lungul timpului, cercetătorii de aici au reușit să creeze, prin încrucișări și tehnologii genetice, linii de culoare unice pentru pielicelele karakul, inclusiv o varietate roz, considerată unicat mondial.

Noua rasă de capră combină genetica africană cu cea autohtonă

Proiectul actual vizează o încrucișare între rasa anglo-nubiană, originară din nord-estul Africii, și o rasă locală de capră. Directorul stațiunii, Ionică Nechifor, a explicat că procesul de ameliorare genetică este într-un stadiu avansat, iar în următorii ani fermierii ar putea beneficia de această nouă creație biologică.

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„În planul nostru de cercetare avem o nouă creație biologică. Și aici vorbim, la specia caprine, de o creație rezultată prin folosirea unor reproducători masculi din rasa anglo-nubiană, cu caprine din rasa locală. Suntem destul de avansați din punctul ăsta de vedere. Probabil că în anii următori vom veni în fața fermierilor cu o nouă creație biologică”, a declarat Ionică Nechifor.

Unul dintre principalele avantaje ale noii rase este calitatea laptelui. Nechifor a subliniat că laptele obținut nu va mai avea mirosul și gustul specific care îi descurajează pe mulți consumatori. „Drept caracteristică importantă, laptele nu mai are gustul ăla specific. Am văzut foarte mulți cetățeni care-și doresc să consume, și din punct de vedere medical, lapte de capră sau produse din lapte de capră. Dar îi împiedică acel miros specific. Noi lucrurile acestea le-am eliminat. Va fi un lapte mult mai de calitate, cu o grăsime și o proteină mult mai bună. În plus, gustul nu va fi același. Va beneficia de gustul unui produs normal, nici nu se va sesiza că este lapte de capră”, a precizat acesta.

Beneficii nutriționale și impact pentru sănătate

Noua rasă promite și productivitate crescută, dar și beneficii pentru sănătate. Nechifor a menționat că laptele de capră și subprodusele sale pot contribui la prevenirea sau ameliorarea unor probleme de sănătate, în special în ceea ce privește controlul colesterolului. „Din punct de vedere al calității și beneficiilor pentru sănătate, garantăm că niciun consumator nu va avea de pierdut. Este un animal care produce un lapte de calitate și poate contribui la prevenirea sau ameliorarea anumitor probleme de sănătate. Deși, la modul general, laptele este un produs de care toți fug pentru că vor să-și regleze colesterolul, ei bine, laptele de capră și subprodusele sale contribuie decisiv la acest aspect. La momentul potrivit vom da toate detaliile despre această nouă creație biologică”, a adăugat Nechifor.

Specialiștii internaționali susțin, de asemenea, superioritatea laptelui de capră față de cel de vacă sau băuturile vegetale. Kathleen M. Zelman, specialist în nutriție, a declarat pentru WebMD că laptele de capră are un conținut ridicat de proteine ușor digerabile, ceea ce îl face mai eficient nutrițional. „Comparativ cu laptele de vacă obișnuit, laptele de soia sau băuturile din nuci, laptele de capră conține mai multe proteine per porție. În plus, proteinele din laptele de capră par să fie mai ușor de digerat, ceea ce înseamnă că organismul le poate utiliza mai eficient. Studiile au arătat că laptele de capră poate contribui la reducerea colesterolului acumulat în artere și în vezica biliară. Acest lucru le poate permite persoanelor cu niveluri ridicate de colesterol să își controleze mai ușor colesterolul”, a precizat Zelman.

De asemenea, există dovezi că laptele de capră poate fi tolerat de unele persoane alergice la laptele de vacă. „Un studiu a constatat că aproximativ unul din patru bebeluși alergici la laptele de vacă nu era alergic și la laptele de capră”, a adăugat Zelman.

Stațiunea Popăuți rămâne un reper în cercetarea zootehnică din România, fiind recunoscută pentru inovațiile sale, inclusiv pentru dezvoltarea unor linii de culoare rare la rasa karakul, precum „astrahanul”, apreciat pentru negrul său lucios. Directorul Ionică Nechifor a subliniat că această linie este extrem de rară și nu se mai întâlnește la nicio altă rasă din cadrul speciei ovine din România.