Două oi rătăcite de la o stână sunt blocate pe un teren din comuna Cristian încă de ieri dimineață, iar un sibian face apel pentru a-l ajuta pe proprietar să le recupereze.

Situația a fost semnalată de Rareș, un martor care a observat oile pe terenul situat între fabricile Güntner și Bilstein, pe strada L din localitatea Cristian.

„Sunt 2 oi pierdute de lângă stână pe terenul dintre fabrica Güntner și Bilstein, pe strada L, Cristian. Atașez poza, poate stăpânul le poate recupera. Ieri dimineață, 28 august, am mers la lucru și le-am observat. Sunt și astăzi acolo, la prânz. Am văzut oierul 2 zile la rând. Probabil nu a sesizat că cele două au rămas în urmă”, ne-a povestit Rareș.

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▶ Vezi pagina acestui video: Oi rătăcite pe câmpul de lângă Aumovio: de 2 zile bântuie prin zonă fără ca nimeni să le revendice / video foto — VIDEO

Un apel pentru recuperarea oilor

Animalele se află în continuare pe câmpul respectiv, unde oierul a fost văzut trecând în ultimele zile. Cel mai probabil, ciobanul nu și-a dat seama că două exemplare s-au îndepărtat de turmă.

Imagini șocante în cartierul Magnolia: O oaie, lovită intenționat cu mașina

În prima parte a lunii august, o locuitoare din cartierul Magnolia din Sibiu a publicat în mediul online o serie de imagini revoltătoare care au stârnit un val uriaș de indignare. În filmare, un crescător de oi a fost surprins în timp ce își conducea turma de la volanul unui autoturism, pe un câmp din apropierea zonei rezidențiale.

La un moment dat, mașina lovește în plin una dintre oi, care se prăbușește la pământ, incapabilă să se mai deplaseze. În loc să acorde ajutor animalului rănit, bărbatul coboară din autoturism și lovește brutal oaia de mai multe ori, încercând să o determine să se ridice.

Valul de furie publică și autosesizarea mass-media nu au rămas fără răspuns. În urma probelor apărute în spațiul public, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor s-au autosesizat și au deschis un dosar penal vizând infracțiunile de rănire sau schingiuire a animalelor, identificându-l pe cel care se face vinovat de gestul extremi violent.