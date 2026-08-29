Cel mai cunoscut turn-hotel al Sibiului și-a schimbat firma: fostul Golden Tulip Ana Tower, de pe strada Școala de Înot nr. 2, funcționează de acum sub numele Courtyard by Marriott Downtown Sibiu. Este prima intrare a gigantului american Marriott International în orașul de pe Cibin, printr-un rebranding al unui hotel de patru stele cu 81 de camere, aflat la câteva minute de centrul istoric.

Turnul de pe strada Școala de Înot poartă acum sigla Courtyard by Marriott.

De la Golden Tulip la Marriott: ce se schimbă la turnul din Sibiu

Anunțul confirmă un plan despre care scriam încă din martie 2025, când lanțul american își pregătea intrarea la Sibiu. Clădirea rămâne aceeași – turnul cu 11 niveluri și lift panoramic care funcționează ca hotel din 2008 – dar trece acum în rețeaua Marriott, cu standardele și sistemul de rezervări ale grupului.

Hotelul păstrează clasificarea la patru stele și cele 81 de camere și apartamente. În ultimele săptămâni, lucrările de la fațadă și din jurul clădirii au dat bătăi de cap șoferilor care circulă pe Școala de Înot și pe Someșului.

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Poziționarea rămâne principalul atu: câteva minute de mers pe jos până la Universitatea „Lucian Blaga”, sub 20 de minute până în Piața Mare și o distanță scurtă cu mașina până la aeroport. De la etajele superioare se văd atât orașul, cât și munții din jur.

Una dintre cele 81 de camere ale hotelului. Foto: Marriott International

Panoramic Bistro & Bar: bucătărie românească la ultimul etaj

Restaurantul de la vârful clădirii, cunoscut ani la rând sibienilor drept 585 Fusion, se numește acum Panoramic Bistro & Bar și mizează pe preparate românești reinterpretate în cheie contemporană. Rămâne deschis nu doar oaspeților hotelului, ci și publicului local – pentru prânzuri de business, cine sau întâlniri cu priveliște peste oraș.

Preparate românești reinterpretate, la Panoramic Bistro & Bar. Foto: Marriott International

Barul hotelului completează oferta cu o carte de cocktailuri și rămâne unul dintre puținele spații de acest tip din zona Turnișor–centru.

Barul hotelului. Foto: Marriott International

Săli de conferință, saună și hamam

Pentru segmentul corporate, hotelul păstrează cele două săli de conferință – Goga și Cioran – care pot fi reconfigurate pentru training-uri, prezentări, recepții sau evenimente private. La acestea se adaugă un centru de fitness și o zonă de wellness cu saună și hamam, plus servicii de masaj la cerere.

Zona de living a unui apartament Deluxe. Foto: Marriott International

Ce înseamnă un brand Marriott pentru turismul sibian

Intrarea în portofoliul Marriott aduce hotelul și în programul de fidelizare Marriott Bonvoy, care are zeci de milioane de membri la nivel global și funcționează ca un canal de rezervări în sine: puncte, nopți gratuite, statut Elite. Practic, Sibiul devine vizibil pe o hartă pe care corporatiștii și turiștii străini își aleg deja cazarea, într-un an în care orașul este în topul preferințelor turiștilor din SUA și Marea Britanie.

Sosirea unui brand internațional vine, totuși, într-o perioadă complicată pentru industrie: operatorii sibieni au reclamat un iulie cu 20-30% sub nivelul anului trecut, camere rămase goale și turiști care pleacă spre Brașov sau în afara țării. În paralel, oferta de cazare din oraș continuă să crească – printre proiectele anunțate se numără și hotelul de 10 milioane de euro pregătit în centrul Sibiului.

Nu e primul rebranding de hotel din Sibiu

Mișcarea nu e o premieră pentru piața locală. În 2018, hotelul Ana Airport de lângă aeroport trecea sub umbrela unui lanț internațional, devenind Mercure. Potrivit publicației de specialitate Trends HRB, hotelul din Școala de Înot face parte din portofoliul investitorului Pritax Invest, care operează și Courtyard by Marriott Downtown Cluj-Napoca, Mercure Airport Sibiu și Golden Tulip Ana Dome din Cluj.

Foto: Marriott International

Pe scurt

Ce s-a schimbat: Golden Tulip Ana Tower devine Courtyard by Marriott Downtown Sibiu

Golden Tulip Ana Tower devine Courtyard by Marriott Downtown Sibiu Unde: strada Școala de Înot nr. 2, la câteva minute de centrul istoric

strada Școala de Înot nr. 2, la câteva minute de centrul istoric Capacitate: 81 de camere și apartamente, patru stele

81 de camere și apartamente, patru stele Facilități: Panoramic Bistro & Bar la ultimul etaj, bar, două săli de conferință (Goga și Cioran), fitness, saună și hamam

Panoramic Bistro & Bar la ultimul etaj, bar, două săli de conferință (Goga și Cioran), fitness, saună și hamam Bonus: hotelul intră în programul de fidelizare Marriott Bonvoy