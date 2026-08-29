Pe scurt: Află cum se stabilește pensia de urmaș pentru soția unui pensionar decedat, ce procente se aplică și în ce condiții poate fi acordată pe viață sau temporar.

Pensia primită de o persoană înainte de deces nu se transferă automat soțului supraviețuitor, chiar dacă acesta nu are venituri sau are o pensie mai mică. În schimb, partenerul rămas în viață poate solicita pensia de urmaș, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute de lege. Potrivit Digi24, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește în funcție de drepturile susținătorului decedat și de numărul beneficiarilor, iar persoana care are deja o pensie proprie poate opta pentru varianta mai avantajoasă.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că dreptul la pensie are caracter personal și încetează la decesul titularului. Suma aflată în plată nu este moștenită și nu continuă să fie virată integral soției. Protecția financiară pentru familie se realizează printr-un mecanism distinct, respectiv acordarea pensiei de urmaș copiilor și soțului supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Cuantumul pensiei de urmaș depinde de numărul beneficiarilor și de baza de calcul

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual, în funcție de numărul persoanelor îndreptățite. Pentru un singur urmaș, procentul este de 50% din baza de calcul, pentru doi beneficiari ajunge la 75%, iar pentru trei sau mai mulți se acordă 100%. Procentele de 75% și 100% reprezintă cuantumul total, care se împarte între beneficiari. Dacă, de exemplu, baza de calcul este o pensie de 4.000 de lei și soția este singurul urmaș eligibil, aceasta ar putea primi 2.000 de lei. Valoarea exactă se stabilește însă de casa teritorială de pensii, în funcție de datele din dosar.

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În cazul unui pensionar pentru limită de vârstă, pensia de urmaș se determină în raport cu dreptul aflat în plată sau cu cel la care susținătorul ar fi fost îndreptățit. Dacă decesul a survenit înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, calculul se face pornind de la pensia de invaliditate de gradul I la care persoana avea sau ar fi avut dreptul.

Soția poate opta pentru pensia proprie sau pentru pensia de urmaș, dar nu le poate cumula

Soția nu poate păstra întreaga pensie a persoanei decedate. Chiar dacă nu are venituri sau are o pensie mai mică, poate primi doar pensia de urmaș calculată potrivit legii. Dacă soția are o pensie proprie de 1.500 de lei, iar pensia de urmaș stabilită este de 2.000 de lei, aceasta poate opta pentru varianta mai avantajoasă. Legea nr. 360/2023 prevede că soțul supraviețuitor care beneficiază de un drept propriu și îndeplinește condițiile pentru pensia de urmaș poate alege între cele două, însă nu le poate cumula. Plata pensiei pentru care s-a optat începe cu luna următoare solicitării.

Confuzia apare adesea în familiile unde diferența dintre veniturile celor doi parteneri era mare. După deces, comparația nu se face între pensia proprie a femeii și suma integrală primită anterior de soț, ci între dreptul său și cuantumul stabilit ca urmaș.

Pensia de urmaș pe viață sau temporară, în funcție de durata căsătoriei și alte condiții

Soția supraviețuitoare poate beneficia de pensie de urmaș pe tot parcursul vieții dacă a ajuns la vârsta standard de pensionare și căsătoria a durat cel puțin 15 ani. Dacă mariajul a fost mai scurt, dar de minimum 10 ani, pensia se acordă cu o reducere de 0,5% pentru fiecare lună lipsă din cei 15 ani, adică 6% pentru fiecare an lipsă. Pentru căsătorii sub 10 ani, nu se acordă pensie de urmaș pe viață, cu excepția unor situații speciale prevăzute de lege.

Pensia de urmaș poate fi acordată și înainte de vârsta standard de pensionare dacă soția este încadrată în gradul I sau II de invaliditate, cu condiția ca mariajul să fi durat cel puțin un an și să fie respectate cerințele legale privind veniturile. Dacă decesul susținătorului a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională, dreptul poate fi recunoscut indiferent de vârstă și durata căsătoriei, dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile.

Soția care avea în îngrijire, la data decesului, unul sau mai mulți copii de până la șapte ani poate primi pensie de urmaș până când ultimul copil împlinește această vârstă, respectând limitele legale privind veniturile.

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pe viață sau pentru invaliditate poate primi pensie de urmaș pentru o perioadă de șase luni de la data decesului, dacă nu obține venituri lunare din activități prevăzute de lege sau dacă acestea sunt sub salariul minim brut pe țară garantat în plată.