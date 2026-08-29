Fostul președinte al lui FC Hermannstadt, Teodor Birț crede că principalele erori făcute de defunctul club sunt comunicarea deficitară și lipsa unei legături puternice cu comunitatea.

Teodor Birț a discutat deschis la ”Ora de Sport” despre modul în care a fost condus clubul după plecarea sa, în 2019. El vorbește despre alegerea colaboratorilor, despre cheltuieli, dar mai ales despre comunicarea deficitară și lipsa unei legături puternice cu comunitatea.

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”Tot ce s-a întâmplat acolo au fost pur și simplu greșelile celor de la club. Nimeni nu este vinovat de deciziile pe care le-au luat, de felul în care au ales să își gestioneze finanțele, de felul în care au ales să își gestioneze competiția sportivă. Din punctul meu de vedere, această echipă a greșit din două puncte, în primul rând pentru că nu a reușit să se ancoreze bine în comunitate. Oamenii nu au perceput-o așa cum ar trebui să o perceapă ca o echipă a sibienilor, a orașului. De ce? Nu știu. Poate că au fost greșeli legate de comunicare, poate legate de politica de ticketing, poate legate de știu eu ce alte lucruri vis-a-vis de comunicarea dintre suporteri și echipă” a declarat Teodor Birț în exclusivitate la Ora de Sport.

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FC Hermannstadt nu a mai mizat deloc pe jucători sibieni, care nu au mai primit șanse la echipă de la plecarea lui Petrișor Petrescu.

”În al doilea rând, au greșit pentru faptul că nu au promovat sibieni. Acum, să ai în lot doi-trei sibieni, dar care să nu joace aproape deloc, nu cred că înseamnă a promova sibieni. Nu cred că nu există în parcursul unei echipe, indiferent la ce nivel este, momente în care să nu poți să dai credit tinerilor. Atâta timp cât aduci tineri din altă parte, iar tu ai în Sibiu juniorii foarte talentați, trebuie să le dai o șansă. Faptul că nu au reușit să creeze această legătură între comunitate, între suporteri și club și faptul că sibienii au lipsit cu desăvârșire din momentul în care a plecat Petrescu de la echipă. De atunci, noi nu am mai avut un sibian pe care să îl vedem în echipă. Eu văd aici la Inter, având sibieni și la meciurile amicale, și la antrenamente sunt oameni în tribună, pentru că, evident, fiind de aici, din oraș, există prieteni, colegi, familii. Oamenii vin să-i vadă și este prima condiție și primul lucru la care ei se uită la echipă” a mai punctat Teodor Birț la Ora de Sport.

”Dacă nu erau greșeli, nu ajungeam aici”

Fostul conducător al clubului sibian crede că a contat enorm faptul că președinții sau antrenorii lui FC Hermannstadt nu au fost sibieni.

”După ce am plecat eu de la club, s-au perindat cinci președinți. Nu pot să spun că acești oameni nu sunt profesioniști, din contră, Dani Coman are și în continuare niște rezultate extraordinare, Daniel Niculae, de asemenea, un om deosebit, Iuliu Mureșan… Pe ceilalți doi, cu care am rezonat mai puțin, dar oamenii au fost profesioniști. Acum probabil că a lipsit această legătură cu comunitatea, oamenii au încercat să își facă treaba așa cum am crezut ei că e mai bine, dar probabil că dacă ar fi fost sibieni, s-ar fi gândit mai mult și ar fi avut un contact mai puternic cu ceea ce înseamnă Sibiu. Antrenori nu s-au schimbat foarte mult, pentru că Măldărășanu a stat mult la club, 4 ani și jumătate. Nu știu care au fost cauzele și nu sunt eu în măsură să le analizez acum, dar evident că au fost greșeli, pentru că dacă nu erau greșeli, nu ajungeam aici” a mai spus administratorul public al Municipiului Sibiu.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt.