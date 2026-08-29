Pe scurt: Val de căldură și furtuni lovesc România în weekend, cu temperaturi ridicate și avertizări de vijelii și grindină. ANM a emis informări și Cod galben pentru mai multe regiuni.

România traversează un weekend cu temperaturi ridicate și episoade de instabilitate atmosferică, potrivit Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 29 august 2026, ora 10.00, până duminică, 30 august 2026, ora 21.00, care vizează cea mai mare parte a țării.

Conform ANM, vremea va deveni treptat călduroasă în aproape toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, cu valori mai scăzute pe litoral și în depresiuni. În vestul țării, izolat, se vor atinge 35-36 de grade, iar în Banat și Crișana se va resimți un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în aceste zone.

Pe lângă valul de căldură, ANM avertizează asupra unor perioade cu instabilitate atmosferică. Sâmbătă după-amiază, sud-vestul țării și zona Carpaților Occidentali vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. În noaptea de sâmbătă spre duminică, fenomene similare sunt așteptate în centrul și nord-estul țării, precum și în zona de munte. Duminică după-amiază și seara, instabilitatea se va manifesta local în Carpații Orientali și Meridionali.

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În aceste regiuni, meteorologii prognozează averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni. ANM precizează că la începutul săptămânii viitoare, vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vestul țării se va menține canicula și disconfortul termic ridicat.

Totodată, ANM a emis o avertizare Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabilă de sâmbătă, 29 august 2026, ora 10.00, până duminică, 30 august 2026, ora 16.00. În acest interval, se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. Meteorologii mai anunță că intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 km/h vor fi posibile pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.

Acest episod de vreme extremă vine după o perioadă cu variații bruște de temperatură și fenomene meteo severe, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, când vin ploile peste România: scăderi bruște de temperaturi și vreme instabilă au fost anunțate de meteorologi.

ANM recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteorologice, având în vedere riscul crescut de caniculă, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării.