Cadou de la Andreea Esca de ziua ei pentru femeile din Porumbacu de sus: Unitatea mobilă de mamografii gratuite stă o săptămână în localitate

Într-o zi în care de obicei primește felicitări și cadouri pentru parcursul său profesional și personal, celebra prezentatoare a știrilor ProTV, Andreea Esca, a decis să ofere cel mai frumos dar comunității: sănătate și prevenție.

Printr-un mesaj plin de entuziasm postat pe rețelele de socializare, vedeta și-a anunțat urmăritorii:

„La ora 11:00, lângă școala din Porumbacu de Sus, ajunge cadoul pentru ziua mea! Mulțumesc Fundația Renașterea, NEPI Rockcastle, Primăria Comunei Porumbacu pentru ajutor. Am decis ca de ziua mea să aducem unitatea mobilă Renașterea în Porumbacu, pentru ca femeile din zonă să poată face gratuit mamografie. Așteptăm de luni localnicele care au peste 40 de ani.”

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Sănătate accesibilă chiar laușa casei

Campania mobilă a fost parcată chiar lângă școala din localitate, devenind rapid punctul de interes al întregii comune. Începând de luni, femeile cu vârsta de peste 40 de ani din Porumbacu de Sus și din împrejurimi au acces direct, rapid și complet gratuit la investigații medicale esențiale pentru depistarea precoce a cancerului de sân.

Această inițiativă este cu atât mai importantă cu cât accesul la servicii medicale de specialitate în zonele rurale poate fi adesea dificil, iar campaniile de screening mobil salvează vieți prin diagnosticarea timpurie.

Legătura specială dintre Andreea Esca și Porumbacu de Sus: O poveste de dragoste pentru tradiție

Proiectul „A lu Escana” a fost inaugurat oficial pe 28 iulie și reprezintă un spațiu dedicat culturii, artei și comunității, unde sunt organizate concerte, expoziții, ateliere creative și întâlniri pentru toate vârstele. Numele locului este inspirat dintr-o expresie din copilăria vedetei, care răspundea astfel atunci când era întrebată pe uliță „A cui ești tu, copilă?”.

https://www.facebook.com/reel/1589343139390927

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