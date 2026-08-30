Pe scurt: Vreme extremă în România: duminică sunt așteptate furtuni în zonele montane, iar luni caniculă în vestul țării. Meteorologii avertizează asupra disconfortului termic ridicat.

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 30 august 2026, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din România. Potrivit Radio România, avertizarea este valabilă între orele 13:00 și 20:00 și vizează zone din Carpații Orientali, Carpații Meridionali și nord-vestul Moldovei.

În aceste regiuni, meteorologii anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Rafalele de vânt pot atinge viteze de 50–70 km/h. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat la 25–30 de litri pe metrul pătrat.

Fenomene similare sunt prognozate și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse din Transilvania și din zonele submontane ale Moldovei. Aceste avertizări vin după ce, în ultimele zile, au fost emise mai multe coduri galbene de vreme severă, cu ploi torențiale, grindină și vijelii, după cum a relatat Ora de Sibiu.

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Tot duminică, în regiunile vestice și sud-vestice, temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

O a doua atenționare Cod galben de caniculă va fi valabilă luni, 31 august 2026, între orele 10:00 și 21:00. Aceasta vizează 13 județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori prognozate în Câmpia de Vest.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit meteorologilor. Populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător în intervalele de caniculă.

Aceste avertizări meteorologice vin în contextul unei perioade cu vreme extremă în România, cu alternanțe între furtuni puternice și valuri de căldură, afectând atât zonele montane, cât și regiunile de câmpie.