Pe scurt: BMW iX3 50 xDrive a trecut testul pe Transfăgărășan, demonstrând performanță, autonomie și o experiență de condus autentică pe cele mai spectaculoase drumuri din România.

Tranziția către mobilitatea electrică a adus o uniformizare a experienței de condus, multe SUV-uri electrice fiind criticate pentru greutatea și lipsa de implicare a șoferului. BMW a anunțat, odată cu lansarea generației Neue Klasse și a noului iX3, că vrea să readucă plăcerea de a conduce în prim-plan. Pentru a verifica această promisiune, modelul BMW iX3 50 xDrive a fost testat pe traseul București – Transfăgărășan, cu opriri în Țara Făgărașului, potrivit Economica.net.

Cu o lungime de 4,78 metri și un ampatament de 2,90 metri, BMW iX3 impresionează prin prezența sa, dar și prin liniștea la rulare pe autostradă. Zgomotul este aproape inexistent, iar senzația la volan amintește de atmosfera picturilor lui Ștefan Câlția, o potrivire cu atât mai relevantă cu cât traseul a inclus satul natal al artistului, în Țara Făgărașului.

Performanță dinamică pe DN1 și drumurile montane din Poiana Mărului

Adevăratul test pentru performanța electrică a început după Ploiești, pe urcarea spre Predeal. Cele două motoare electrice ale modelului iX3 50 xDrive dezvoltă 469 CP, permițând un sprint de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde, remarcabil pentru un SUV de 2,36 tone. Bateria de 108,7 kWh, integrată structural în podea, coboară centrul de greutate și asigură o stabilitate de top, fără a sacrifica bucuria de a conduce. Pe drumurile denivelate spre Râșnov și Poiana Mărului, suspensia fermă și jantele mari au evidențiat o rigiditate la imperfecțiunile asfaltului, însă comportamentul rămâne predictibil și eficient. Consumul pe aceste porțiuni a variat între 16,5 și 18,4 kWh/100 km, aproape de valorile oficiale WLTP.

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Oprirea în satul Șona a adus în prim-plan patrimoniul local și implicarea artistului Ștefan Câlția în restaurarea fierăriei lui Lazăr, transformată într-un atelier pentru unelte tradiționale. Aproape jumătate dintre cele 302 case din sat sunt nelocuite sau abandonate, iar eforturile de salvare a patrimoniului se fac cu materiale tradiționale, însă degradarea avansează rapid.

Descoperirea piramidelor de la Șona și testul de autonomie

La marginea satului Șona, testul a continuat pe un drum neamenajat, unde podeaua joasă a SUV-ului electric a fost pusă la încercare. Destinația: cele opt movile de pământ cunoscute ca „guruieți”, dispuse în două șiruri paralele, cu înălțimi între 12 și 30 de metri. Originea lor rămâne controversată, existând ipoteze geomorfologice, arheologice și legende locale care leagă movilele de uriași mitici. Această ambiguitate se potrivește cu realismul fantastic din arta lui Câlția.

Autonomia declarată de până la 805 km a platformei Neue Klasse a eliminat stresul legat de infrastructura de încărcare. Odată ajuns la Sibiu, SUV-ul a fost încărcat rapid la o stație DC de mare putere, de la 10% la 80% în puțin peste 20 de minute, datorită arhitecturii de 800 de volți. Seara a fost dedicată expoziției lui Ștefan Câlția, unde tematica călătoriei și a spațiului intermediar a completat experiența drumului.

Transfăgărășanul, testul suprem pentru BMW iX3

A doua zi, porțiunea nordică a Transfăgărășanului a oferit testul suprem pentru dinamică și rezistență. Pe serpentinele dintre Cârța, Cârțișoara și Bâlea Lac, BMW iX3 50 xDrive a demonstrat calități de sedan sportiv, cu volanul devenind mai greu și comunicativ în modul Sport, iar amortizoarele adaptive asigurând o ținută de drum rigidă și precisă. Livrarea cuplului și gestionarea aderenței au fost remarcabile, iar sistemul ESP a intervenit discret, lăsând șoferului controlul și plăcerea de a conduce. Pe coborâre, sistemul de frânare combinat – hidraulic și regenerativ – a recuperat energie, sporind autonomia.

Drumul de întoarcere spre București, prin Predeal și Bușteni, a adus provocarea aglomerației clasice de pe DN1. În timp ce motoarele convenționale ar fi consumat inutil combustibil și ar fi poluat, BMW iX3 a oferit o experiență izolată și ecologică, cu climatizarea consumând doar 1-2 kW pe oră din bateria de 108,7 kWh. Pe tot parcursul testului, SUV-ul s-a dovedit un partener silențios, capabil să pună în valoare atât performanța, cât și peisajul și patrimoniul local.

Testul BMW iX3 50 xDrive confirmă că un SUV electric poate oferi atât plăcerea de a conduce, cât și eficiență și autonomie, fără a sacrifica experiența autentică a drumului. Pentru cei interesați de performanța reală a mașinilor electrice pe trasee dificile, recomandăm și analiza Cât merg în realitate mașinile electrice: BMW, Mercedes și Tesla, puse la încercare.