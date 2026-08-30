Echipa unui restaurant de pe Corso spune la revedere sibienilor și anunță un nou proiect

Scena gastronomică și socială din Sibiu pierde unul dintre locurile sale de suflet. Restaurantul Leon, situat pe emblematicul bulevard Nicolae Bălcescu, a ajuns la finalul unui parcurs memorabil. Data de 30 august marchează ultima zi în care localul și-a întâmpinat clienții, punând punct unei povești de succes clădite pe mii de amintiri, zâmbete și momente speciale.

Pentru sibieni, Leon nu a fost doar o simplă opțiune culinară, ci un punct de întâlnire plin de viață. De-a lungul timpului, pragul restaurantului a fost trecut de mii de oameni care au ales să revină de nenumărate ori, fie pentru o masă relaxantă în oraș, fie pentru a sărbători evenimente importante din viața personală.

Emoția acestor ani este sintetizată cel mai bine de mesajul transmis de reprezentanții localului:

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„Nu este ușor să punem punct unui loc în care s-au adunat atât de multe amintiri… Leon nu a fost pentru noi doar un restaurant… a fost un loc plin de viață, de oameni frumoși, de întâlniri, aniversări, zâmbete, emoții și momente care vor rămâne cu noi mult timp de acum înainte.”

De asemenea, aceștia au ținut să le mulțumească celor care le-au trecut pragul:

„Vă mulțumim vouă, tuturor celor care ne-ați trecut pragul, celor care ați revenit de nenumărate ori, celor care ați ales să sărbătoriți alături de noi momente importante din viața voastră și tuturor celor care ne-ați oferit încrederea și aprecierea. Fiecare masă servită, fiecare zâmbet și fiecare „ne revedem curând” au însemnat enorm pentru noi.”

Recunoștință pentru #Leonteam

O atenție deosebită a fost îndreptată către echipa care a dat viață acestui loc. Conducerea a transmis mulțumiri din suflet pentru munca depusă, subliniind spiritul de echipă:

„Un MULȚUMESC din suflet întregii mele echipe. #Leonteam. Mulțumesc tuturor pentru munca voastră, pentru zilele lungi, pentru implicare, răbdare și pentru toate momentele frumoase sau dificile prin care am trecut împreună. Leon a fost ceea ce a fost datorită fiecăruia dintre voi. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am construit împreună și mândră de această echipă minunată.”

Direcții noi: Catering și un misterios „nou proiect”

Deși celebra locație de pe Bălcescu se închide, activitatea echipei nu se oprește aici, urmând ca gustul și grija cu care au obișnuit publicul să ajungă în continuare la mesele și evenimentele clienților prin alternative flexibile:

„Chiar dacă ușile acestei locații se închid, noi nu ne oprim aici. Vom continua să fim alături de voi prin organizarea meselor festive la domiciliu, precum și prin platouri pregătite în sistem catering, pentru ca gustul și grija cu care v-am obișnuit să ajungă în continuare la mesele și evenimentele dumneavoastra.”

Încheierea acestui capitol vine însă cu promisiunea unui nou început:

„Iar acesta nu este un «adio». Este doar sfârșitul unui capitol și începutul altuia. Vă mulțumim pentru fiecare moment petrecut alături de noi, pentru încredere și pentru toate amintirile pe care le-am creat și vor rămâne imprimate în sufletele noastre. Rămâneți aproape… Cât de curând, vă vom spune mai multe despre noul nostru proiect.”