Gara din Cornățel arată impecabil. Singura stație nod de pe Valea Hârtibaciului readusă la aspectul original

Construită în urmă cu 116 ani, singura stație nod de cale ferată de pe Valea Hârtibaciului renaște din propria cenușă prin grija Asociației Prietenii Mocăniței și sprijinul comunității.

Construită în anul 1910, o dată cu restul căii ferate dintre Sibiu și Agnita, clădirea de călători din stația Cornățel, de altfel singura stație nod de cale ferată de pe Valea Hârtibaciului, a avut mereu un rol important pentru micul tren. Aici se primeau și se expediau trenurile de călători, marfă sau mixte atât către Sibiu și Agnita, cât și către Vurpăr, aici se cântăreau vagoanele încărcate cu bușteni sau cu sfeclă de zahăr, aici alimentau cu apă locomotivele cu abur și tot aici schimbau trenul călătorii care aveau de mers dinspre Vurpăr spre Agnita.

Pionierat tehnologic și vicisitudini istorice

Cu atât de multe funcții de îndeplinit, gara Cornățel a fost fruntașă la asimilarea noilor tehnologii, cum ar fi telefonia în locul telegrafului, iluminatul electric al întregului dispozitiv de linii, coborârea în subteran a instalației de comunicații, separarea spațiului administrativ de cel locativ și altele, clădirea de călători adaptându-se mereu la acestea, dar de fiecare dată pierzându-și câte un pic din aspectul inițial.

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Cea mai mare pierdere a avut loc în perioada 1967-1969 când, conform doctrinei comuniste, i-au fost îndepărtate ancadramentele exterioare și montate uși și geamuri mai scunde și mai late decât originalele pe fațada de către peron. A fost una dintre ultimele care au avut șef de gară, până la închiderea circulației în anul 2001, după care a căzut în paragină, devenind chiar toaleta publică a satului.

De la ruină, la punct de plecare pentru turiști

„Așa am găsit-o noi în anul 2008, când am curățat-o și i-am remontat și încuiat ușile,” povestesc reprezentanții Asociației Prietenii Mocăniței. „De atunci am avut grijă să nu se mai degradeze, am făcut micile reparații estetice și am început să o folosim tot mai mult ca punct de plecare în expedițiile noastre de descoperire și întreținere a căii ferate. Începând cu anul 2015, odată cu primele trenuri pe care le-am organizat aici, am deschis-o și publicului, la început ca spațiu expozițional, apoi ca și casă de bilete, astfel încât fiecare turist care venea la mocăniță intra și în clădirea gării, de voie, de nevoie.”

O muncă de detectiv istoric pentru o fațadă autentică

Odată cu creșterea capacității financiare, asociația a început să investească mai serios în clădirea gării, primul pas fiind reparația acoperișului în urmă cu doi ani.

„Acum a urmat refacerea fațadei, care este cartea noastră de vizită, fiind primul loc în care intră turiștii, așadar e musai să arate bine, dar și autentic,” explică organizatorii. „Stabilirea detaliilor, căutarea și studierea a zeci de fotografii de-a lungul celor 125 de ani de existență a clădirii, dar și a arhivelor căilor ferate maghiare, alegerea modificărilor bune care să fie păstrate și combinarea lor cu volumetria și ancadramentele originale a fost un lung proces, dar care a dat în sfârșit roade, ieri finalizându-se lucrările de restaurare a fațadei.”

Tehnici Tradiționale și Sprijin Comunitar

Proiectul a avut ca scop lucrări de readucere a fațadei la starea anterioară, fiind realizate cu materiale și prin tehnici tradiționale — tencuială pe bază de var, fără mecanizare. Clădirea fiind monument istoric, lucrarea a avut și acordul Direcției pentru Cultură Sibiu, cu ai căror reprezentanți Asociația a avut o colaborare foarte bună în etapa de proiectare.

O reușită a comunității și a maratonului sibian

Cei care au dat viață ideilor asociației au fost Mihaly AE Arpad I.I., care au creat cu măiestrie noile uși și geamuri, precum și Braicu Construct Sib SRL, ai căror meseriași au avut mare răbdare la refacerea ancadramentelor și zugrăvirea fațadei.

Iar cei care au dat aripi acestei idei au fost alergătorii și susținătorii proiectului „Revenirea la origini”: „Cu fondurile strânse de aceștia prin intermediul Maratonului Internațional Sibiu 2025, un program al Fundației Comunitare Sibiu, am reușit să finanțăm o mare parte din lucrări.”

Sărbătorește Patrimoniul Feroviar!

„Așadar, de astăzi patrimoniul feroviar național se îmbogățește cu încă o gară readusă la gloria de odinioară, iar mocănița vă așteaptă în haine noi, și ce mai bună ocazie să i le admirați decât la Zilele Mocăniței | 5–6 septembrie 2026?”