Rămasă singura echipă din Municipiul Sibiu în fotbalul profesionist, Inter aspiră la Suprliga în următorii ani, în care își propune o creștere organică.

Membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu, Teodor Birț vorbește despre un interval în care clubul poate fi construit sănătos, cu stabilitate financiară, administrativă și sportivă.

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”Vreau o construcție sănătoasă și naturală, când vom reuși să fim echilibrați și să avem stabilitate pe toate palierele, atunci vor veni si rezultatele și promovările. În mod normal, cred că cinci ani poate să fie un interval de timp rezonabil în care să putem construi fără presiune, fără să fim disperați și să creștem ca susținere, să aducem sponsori. Nu vreau să cresc foarte repede, nu mă încântă cu nimic. Dacă mă dau peste cap să aduc 5,6 jucători de Liga 1, le promit marea cu sarea, am promovat în liga a doua și după aceea ce facem?” a declarat Teodor Birț la Ora de Sport.

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Foto: Iulia Boar

”Încercăm să asigurăm condiții cât se poate de bune, vom avea un autocar, trebuie să ne gândim la normalitate și plusuri care să atragă. Ambițiile mele sunt foarte mari, dar trebuie să fim realiști, să o luăm pas cu pas, să ne gândim la ce avem de făcut azi, mâine și ușor, ușor vor veni rezultate. Nu este foarte greu, am dovedit o dată că se poate, se pote face si a doua oară, dar trebuie construit mult mai sănătos și să îi dăm o viață fără sfârșit acestui club” a explicat administratorul public al Sibiului.

”Nu vreau să ajung în situația lui FC Sibiu, Voința sau Hermannstadt”

Teodor Birț nu vrea ca noul Inter Sibiu să ajungă în situația echipelor desființate, cum a fost cazul lui FC Sibiu, Voința sau Hermannstadt. ”Nu vreau să se întâmple asta, pentru că îmi este teamă să nu fac, să nu fac greșeli și să ajung în situația în care au fost echipe precum fostul Inter Sibiu, FC Sibiu, Voința Sibiu, mai nou Hermannstadt. Nu vreau să ajung în situația asta, motiv pentru care nu vreau să mă grăbesc. Nu vreau să fac lucruri care, negândite, disperate. Nu avem de ce. Cred că sibienii își doresc să vadă o stabilitate, o creștere de la an la an, să vadă că se întâmplă lucruri frumoase, să capete încredere, să se bucure de ceea ce avem. Și atunci vin și rezultatele” a mai afirmat fostul conducător al lui FC Hermannstadt.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.