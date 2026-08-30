Pe scurt: Motorina ar putea scădea sub 10 lei pe litru de la 1 septembrie, după ce statul crește reducerea accizei. Vezi cât poți economisi la fiecare alimentare.

Motorina ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând cu marți, 1 septembrie 2026, după ce Ministerul Finanțelor a decis să majoreze temporar discountul aplicat accizei de la 20% la 25%. Potrivit Adevărul, măsura va fi valabilă până pe 15 septembrie și ar putea duce la o scădere semnificativă a prețului la pompă, după recordurile atinse în ultimele săptămâni.

Raportat la prețurile de sâmbătă, 29 august 2026, reducerea suplimentară a accizei ar fi suficientă pentru ca motorina standard să coboare mult sub 10 lei pe litru. Noua reducere a accizei este de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, adică 70,1 bani pe litru înainte de TVA și aproximativ 84,8 bani pe litru după aplicarea TVA. Dacă această reducere fiscală este transferată integral în prețul de la pompă, motorina de la Petrom și Socar, unde litrul costă în prezent 10,14 lei, ar putea ajunge la aproximativ 9,29 lei.

La OMV, MOL și Rompetrol, unde prețul actual este de 10,20 lei pe litru, motorina ar putea coborî la circa 9,35 lei, iar la Lukoil, de la 10,40 lei, ar putea ajunge la 9,55 lei. Aceste calcule presupun transmiterea integrală a reducerii fiscale către consumator, însă prețul afișat la pompă poate varia în funcție de cotațiile internaționale, cursul valutar și marjele comerciale.

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Reducerea accizei ar putea aduce economii de până la 42 de lei la un plin

Ministerul Finanțelor a anunțat că, pentru perioada 1–15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei pentru motorina standard crește de la 20% la 25%. Aceasta înseamnă o diminuare cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Raportat la un litru, reducerea de 701,07 lei la 1.000 de litri înseamnă 0,701 lei, adică aproximativ 70 de bani înainte de TVA. La cota actuală de TVA de 21%, economia ajunge la aproximativ 0,848 lei pe litru, adică aproape 85 de bani. Dacă această reducere este transferată integral în prețul de la pompă, un șofer care alimentează 50 de litri ar putea economisi circa 42,4 lei la fiecare alimentare. Pentru 100 de litri, economia ar fi de aproximativ 84,8 lei, iar pentru 500 de litri ar ajunge la 424 de lei.

Aceste estimări se bazează pe prețurile de sâmbătă, 29 august 2026, și pe ipoteza că reducerea de aproximativ 84,8 bani pe litru se reflectă integral în prețul final. În realitate, prețurile pot fi influențate și de alți factori, precum evoluția cotațiilor internaționale sau marjele comerciale.

Prețul motorinei depinde de mai mulți factori decât acciza și cotația petrolului

Reducerea accizei poate avea un efect direct asupra prețului final, însă evoluția motorinei este determinată de mai multe componente. Silviu Gresoi, expert în energie, a explicat pentru „Adevărul” că prețul motorinei poate oscila cu câțiva bani în funcție de cotația petrolului, cursul leu/euro și marjele de rafinare. O eventuală scădere a petrolului pe piețele internaționale nu se transmite automat și în aceeași proporție la stațiile de carburant, deoarece piața produselor rafinate are propria dinamică, iar costurile și marjele din această etapă pot menține prețul ridicat chiar și când țițeiul se ieftinește.

Astfel, pentru prețul plătit de șofer contează nu doar cât costă un baril de petrol, ci și cât costă transformarea acestuia în motorină și aducerea produsului până la pompă. În ultimele luni, România a trecut printr-o creștere accentuată a prețurilor la carburanți. În iulie, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, cea mai mare creștere anuală din Uniunea Europeană. Motorina a ajuns în unele stații la peste 10,50 lei pe litru.

În august, intervenția statului a schimbat temporar dinamica, reducerea accizei fiind de 20% în perioada 16–31 august, iar de la 1 septembrie aceasta este majorată la 25%. Noua reducere este rezultatul reevaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Ministerul Finanțelor a precizat că, pentru perioada 1–15 septembrie, variația cotațiilor Platts pentru motorină a fost de +45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de +25,45%, ceea ce a dus la extinderea reducerii la pragul de 25%.

Pe termen scurt, reducerea accizei oferă un efect direct asupra prețului final, dacă este transmisă către consumator. Totuși, prețul motorinei va continua să depindă de evoluția petrolului, a cursului valutar și a marjelor de rafinare. Silviu Gresoi estimează că piața poate rămâne într-o zonă ridicată, cu variații de câțiva bani, în funcție de acești factori. O ieftinire consistentă la pompă ar necesita, pe lângă scăderea cotației petrolului, și reducerea presiunilor de pe piața produselor rafinate, precum și o evoluție favorabilă a cursului valutar și a taxelor.

Pentru comparație, în urmă cu 11 zile, Carburanții rămân scumpi: motorina sare de 10 lei, benzina scade. Situația prețurilor la Sibiu arăta că motorina depășea 10 lei pe litru în Sibiu, confirmând presiunea asupra șoferilor din ultimele săptămâni.