Cancerul rămâne una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică și în județul Sibiu. În spatele cifrelor se află mii de pacienți și familiile acestora, pentru care diagnosticul oncologic schimbă radical viața. Cu toate acestea, un diagnostic de cancer nu înseamnă întotdeauna lipsa soluțiilor.

„Un diagnostic de cancer este întotdeauna un moment dificil pentru pacient și familie. Totuși, cancerul nu trebuie privit automat ca o condamnare”, transmite dr. Ramona Coca, șeful Secției Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

În ultimii ani, tratamentele oncologice s-au diversificat considerabil. Chirurgia, radioterapia, chimioterapia, hormonoterapia, terapiile țintite și imunoterapia sunt utilizate individualizat, în funcție de tipul tumorii, stadiul bolii și caracteristicile biologice ale acesteia.

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Dar, dincolo de tratamente, există un factor care poate schimba decisiv evoluția bolii: momentul diagnosticului.

„O tumoră descoperită într-un stadiu precoce poate beneficia de tratamente cu intenție curativă, în timp ce diagnosticul tardiv limitează, în unele situații, posibilitățile terapeutice”, explică medicul oncolog.

Peste 11.000 de persoane cu cancer, în evidența județului Sibiu

Potrivit datelor comunicate de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în anul 2025 au fost înregistrate în județ peste 11.000 de persoane aflate în evidență cu o formă de cancer, dintre care aproximativ 1.320 au fost cazuri nou diagnosticate.

Medicii atrag însă atenția că datele statistice trebuie raportate de toate serviciile medicale oncologice, atât publice, cât și private, pentru a putea avea o imagine cât mai apropiată de realitate asupra fenomenului oncologic din județ.

„Este foarte important ca acestea să fie raportate de către toate serviciile medicale oncologice de stat sau private din județul Sibiu, pentru a avea un tablou complet și real al tuturor tipurilor de cancer diagnosticate la noi în județ”, subliniază dr. Ramona Coca.

Medicul atrage atenția și asupra posibilității existenței unei subraportări, în contextul carențelor unui registru județean sau național de cancer bine structurat.

În 2025, cele mai multe cazuri noi din județ au fost reprezentate de cancerul de sân, cancerul colorectal și cancerul de prostată, urmate de cancerul pulmonar, cancerul de vezică urinară și cancerul de col uterin.

Cancerul de sân a fost pe primul loc, cu 240 de cazuri nou diagnosticate, cancerul colorectal a înregistrat 200 de cazuri noi, iar cancerul de prostată, principala localizare oncologică specifică bărbaților, a avut 155 de cazuri confirmate.

În cazul cancerului pulmonar au fost înregistrate 109 cazuri noi în 2025. Boala rămâne una dintre formele de cancer cu mortalitate ridicată, chiar dacă terapiile inovatoare au crescut supraviețuirea unor pacienți. Problema majoră rămâne prezentarea tardivă la medic.

„Fiecare pacient este unic, fiecare tumoră este unică”

Depistarea precoce poate schimba radical prognosticul în cazul mai multor tipuri de cancer. Un exemplu este cancerul de sân, unde screeningul și evaluarea medicală pot contribui la identificarea bolii înainte de apariția unor simptome evidente.

Un nodul nou apărut la nivelul sânului sau axilei, modificarea formei ori dimensiunii sânului, retragerea mamelonului, modificările pielii sau secrețiile mamelonare persistente trebuie evaluate medical.

Un aspect asupra căruia dr. Ramona Coca insistă este necesitatea biopsiei atunci când aceasta este indicată. Există încă, în rândul populației, teama că biopsia ar putea determina răspândirea cancerului.

„Aș vrea să înțelegem că o biopsie nu conduce la evoluția bolii, ci este vitală pentru diagnosticul de cancer și caracterizarea tumorii. Fiecare pacient este unic, fiecare tumoră este unică”, explică medicul.

Caracterizarea histopatologică, imunohistochimică și moleculară este cea care permite personalizarea tratamentului oncologic și alegerea terapiei potrivite pentru fiecare pacient.

Screeningul începe înainte de oncolog

Un alt mesaj important transmis de medic este că depistarea precoce nu începe în secția de oncologie, ci în comunitate și în cabinetul medicului de familie.

„Medicul de familie are un rol esențial în screening, fiind de regulă primul punct de contact al populației cu sistemul medical”, arată dr. Coca.

Medicul de familie identifică persoanele eligibile, le informează, recomandă sau facilitează testarea și urmărește pacientul în traseul de screening. Atunci când este identificată o modificare suspectă, pacientul este direcționat către serviciile medicale specializate pentru diagnostic și tratament.

În cazul cancerului colorectal, screeningul poate identifica inclusiv leziuni precanceroase, care pot fi îndepărtate înainte de transformarea lor malignă. Testul imunochimic fecal (FIT) este utilizat pentru identificarea sângerărilor oculte, iar un rezultat pozitiv trebuie urmat de colonoscopie.

Pentru cancerul de col uterin, screeningul prin testarea HPV urmărește identificarea infecției și a leziunilor precanceroase. Vaccinarea împotriva HPV completează măsurile de prevenție și este gratuită în România pentru fete și băieți cu vârsta între 11 și 26 de ani.

Semnele de alarmă care nu trebuie ignorate

Unele tipuri de cancer pot evolua o perioadă îndelungată fără simptome importante. Tocmai de aceea, apariția unor modificări persistente trebuie să ducă la o evaluare medicală.

În cancerul colorectal, printre semnalele de alarmă se numără modificarea persistentă a tranzitului intestinal, sângele în scaun, anemia fără o cauză evidentă, scăderea inexplicabilă în greutate sau durerile abdominale recurente.

În cancerul pulmonar, tusea persistentă, expectorația cu sânge, dificultățile de respirație, durerea toracică sau scăderea inexplicabilă în greutate trebuie investigate, mai ales în cazul fumătorilor.

În cazul cancerului de vezică urinară, un semnal de alarmă important este sângele în urină.

„Chiar dacă apare o singură dată și dispare spontan, simptomul nu trebuie ignorat”, avertizează dr. Ramona Coca.

Cancerul de col uterin poate fi asimptomatic în stadiile incipiente. Atunci când apar manifestări, acestea pot include sângerări vaginale neobișnuite, inclusiv după contact sexual sau între menstruații, sângerări după menopauză, secreții vaginale neobișnuite sau dureri pelvine.

„Orice sângerare vaginală neobișnuită trebuie evaluată de medic și nu trebuie așteptat următorul test de screening”, atrage atenția medicul oncolog.

Prevenția începe înainte de apariția bolii

Renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool, menținerea unei greutăți normale, alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată și protecția împotriva radiațiilor UV sunt câteva dintre măsurile prin care poate fi redus riscul apariției anumitor forme de cancer.

La acestea se adaugă vaccinarea împotriva HPV și hepatitei B, precum și participarea la programele de screening.

Pentru comunitatea sibiană, mesajul medicilor oncologi este unul simplu: prevenția și diagnosticul precoce trebuie să devină parte din rutina de sănătate.

„Nu toate cancerele pot fi prevenite și nu toate pot fi depistate prin screening. Dar pentru mai multe dintre cele mai frecvente forme – cancerul de sân, colorectal, de col uterin și, în anumite situații, cancerul pulmonar și de prostată – există metode prin care riscul poate fi redus sau boala poate fi identificată mai devreme”, transmite dr. Ramona Coca.

Iar concluzia este poate cel mai important mesaj al întregului material:

„Un diagnostic precoce poate însemna mai multe opțiuni de tratament, o șansă mai mare de vindecare și, în cele din urmă, mai mulți ani de viață.”