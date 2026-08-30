Un accident rutier s-a produs în afara localității Amnaș, pe DC 67, pe sensul de mers către municipiul Sibiu. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Potrivit polițiștilor rutieri, evenimentul a fost sesizat pe drumul comunal DC 67. Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, conducea un autoturism spre Sibiu.

,,Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație produs pe DC 67, în afara localității Amnaș, pe sensul de mers către municipiul Sibiu.

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Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DC 67, în afara localității Amnaș, pe sensul de mers către municipiul Sibiu, un bărbat, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și ar fi ieșit în afara părții carosabile, răsturnându-se.

Conducătorul auto a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale.” a transmis IPJ SIbiu.

Conform ISU Sibiu, un echipaj SMURD și o autospecială de stingere au intervenit de urgență în apropiaseră localității Amnaș la un accident rutier unde o mașină s-a răsturnat.

Un bărbat a avut nevoie de asistență medicală, acesta a suferit un traumatism cranian. Este transportat la UPU Sibiu conștient.