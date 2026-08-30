Fost președinte al lui FC Hermanstadt în perioada 2015-2019, Teodor Birț se gândește uneori că a renunțat prea ușor la conducerea clubului, dar atunci era cea mai bună soluție.

În mandatul lui Teodor Birţ, FC Hermannstadt a ajuns cu promovări succesive din eşalonul judeţean până în Liga I, şi a jucat o finală în Cupa României.

La momentul plecării, în 2019, Birț spune că a considerat că aceasta era cea mai bună soluție pentru el.

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”Au fost momente în care mi-am reproșat faptul că poate am renunțat prea repede și prea ușor atunci, să plec de la ei. Dar, pe de altă parte, acum când sunt în situația asta, oricum eu sunt de vină. Dacă rămâneam acolo, cred că puteam să conving chiar pe nimeni că n-am nicio vină. Faptul că efectiv nu am mai fost implicat îmi dă mie liniștea, că chiar nu am niciun fel de amestec în acest lucru. Este singurul lucru pe care îl pot să-mi reproșez. Mai mult decât atât, nu am mai avut discuții cu cei de acolo de-a lungul timpului și mi-am arătat disponibilitatea de a vorbi sau de a îi ajuta, dacă e nevoie, cu ce pot, cu sfaturi, poate un dialog cu oameni din fotbal, dar nu am fost solicitat în sensul acesta. Cea mai mare dezamăgire a mea este evident faptul că FC Hermannstadt s-a desființat” a declarat Teodor Birț la Ora de Sport.

După plecarea de la FC Hermannstadt, el a reînființat Inter Sibiu, club căruia i-a obținut și palmaresul în instanță.

”În fotbal, erorile se pot face foarte ușor”

Fostul conducător al lui FC Hermannstadt spune că, în fotbal, se ajunge foarte ușor să faci erori. ”Și în fotbal, ca în orice activitate, trebuiesc luate niște decizii, cineva trebuie să-și asume. Și este bine ca în momentul în care îți asumi o decizie, să o iei în cunoștință de cauză. Și dacă tot nu te pricepi, să ții lângă tine oameni care se pricep și care te pot sfătui, e bine și de cele mai multe ori să cauți să verifici dacă informațiile sunt corecte. Mai ales în fotbal, unde greșelile se pot face foarte ușor, dacă nu ai ales bine antrenorul, dacă ai ghinion cu jucătorii, ei se pot accidenta, se pot întâmpla foarte multe lucruri….Poți foarte ușor să treci de la o stare la alta, de la o stare de bine la una de mai puțin bine, de la rezultate la rezultate mai slabe. Contează foarte mult să ai și într-adevăr experiență și cunoștințe, să ai oameni lângă tine, talentați sau cunoscători de fotbal, ca să te poată consilia” a mai spus Teodor Birț, actualmente membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.