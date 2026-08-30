Pe scurt: Sox și Andreea au făcut echipă la Bucharest International Air Show 2026, demonstrând abilități remarcabile în fața publicului.

Sox, câinele de serviciu al Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, și conductorul său, Andreea, au participat la Bucharest International Air Show 2026 (BIAS 2026), unde au reprezentat instituția într-un exercițiu demonstrativ alături de colegii de la SIAS și IGAv. Potrivit Centrului Chinologic Sibiu, Sox s-a remarcat prin curaj, atenție și pregătire, fiind mereu gata de misiune.

Andreea, partenerul uman al lui Sox, a fost descrisă drept persoana în care câinele are deplină încredere, formând împreună o echipă unită la fiecare pas. La evenimentul BIAS 2026, cei doi au demonstrat publicului importanța legăturii dintre câinele de serviciu și conductorul său, evidențiind încrederea, coordonarea și spiritul de echipă care stau la baza fiecărei intervenții reușite.

Exercițiul demonstrativ a pus în valoare orele de pregătire, disciplina și răbdarea necesare pentru ca astfel de echipe să intervină eficient în misiuni reale. Reprezentanții Centrului Chinologic au subliniat că, dincolo de antrenamente, relația specială dintre Sox și Andreea a fost cheia succesului la această prezentare.

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Evenimentul s-a încheiat cu aprecieri pentru Sox și Andreea, care au adus mândrie Centrului Chinologic Sibiu prin profesionalismul și dedicarea lor. Publicul prezent la BIAS 2026 a avut ocazia să vadă în acțiune o echipă canină de elită, iar organizatorii au încurajat participanții să își exprime aprecierea pentru Sox și Andreea.

Despre rolul câinilor de serviciu în misiuni speciale și regulile stricte de pregătire, puteți citi mai multe în articolul Cum ajunge un câine polițist să depisteze droguri sau explozibili: regulile stricte pe care trebuie să le îndeplinească.