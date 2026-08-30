Sute de credincioși și preoți la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul, la Sibiu. Mesajul Mitropolitul Laurențiu

Pe scurt: Sute de sibieni au participat la slujba specială dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, ascultând cuvântul Mitropolitului Laurențiu despre curaj, post și pocăință.

Praznicul Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a adunat mulțimi de credincioși la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu duminică, 30 august 2026. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, potrivit Mitropolia Ardealului.

La Sfânta Liturghie au participat și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, alături de slujitori ai Catedralei și ai altor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici”, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

Mitropolitul Laurențiu a vorbit despre curajul și asceza Sfântului Ioan Botezătorul

În cuvântul său adresat credincioșilor, Înaltpreasfințitul Laurențiu a subliniat semnificația de doliu a sărbătorii, amintind că viața Sfântului Ioan Botezătorul s-a încheiat tragic la vârsta de 32 de ani. „El a fost un om al dreptății, un om nu doar ascetic prin excelență, ci și un om care a avut curajul de a mărturisi curăția pe care trebuie să o păstreze fiecare dintre cei care viețuiesc în lume. De aceea, a avut curajul să-l înfrunte pe însuși Irod, care luase pe soția fratelui său și de fiecare dată când se întâlnea cu el, Sfântul Ioan Botezătorul striga după el: «Ești nelegiuit, pentru că nu ți se cuvine să ții femeie pe soția fratelui tău!»”, a spus ierarhul.

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Mitropolitul a explicat că Irodiada a purtat o dușmănie feroce împotriva Sfântului Ioan, dorind cu orice preț să-l piardă, iar Irod se temea de popor, care îl considera pe Ioan un om sfânt. „Mulți din popor au mers și au primit botezul pocăinței în Iordan. Și iată că s-a ivit un prilej de care a profitat Irodiada, la sărbătoarea zilei lui Irod”, a adăugat Înaltpreasfințitul Laurențiu.

Slujba parastasului pentru Mitropolitul Antonie Plămădeală

În cadrul predicii, ierarhul a vorbit și despre importanța ascezei și a postului, subliniind că „Sfântul Ioan este, întâi de toate, un model al ascezei, al postului. A trăit în pustie, hrănindu-se cu miere sălbatică și puțina hrană care se găsea acolo. Apoi, el este cel care ne cheamă la pocăință: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!»”. Mitropolitul a îndemnat credincioșii să repete aceste cuvinte la fiecare rugăciune și să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru o pocăință adevărată, nu doar declarativă.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Laurențiu și soborul de preoți și diaconi au oficiat slujba parastasului la 21 de ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Antonie Plămădeală, fost ierarh al Ardealului, comemorat de credincioși și clerici.

Evenimentul de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu a continuat tradiția marilor sărbători religioase care adună comunitatea locală, așa cum s-a întâmplat și la alte momente importante, precum Boboteaza sau Crăciunul.