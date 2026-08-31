Pe scurt: Anca Pandrea s-a stins din viață la 80 de ani, după o perioadă de suferință. Detaliile despre înmormântare vor fi anunțate ulterior de familie.

Anca Pandrea, una dintre cele mai apreciate figuri ale scenei și cinematografiei românești, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea decesului a fost anunțată luni seară, 31 august 2026, potrivit Libertatea. Actrița a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o amprentă puternică asupra publicului și colegilor de breaslă.

Potrivit apropiaților, Anca Pandrea s-a confruntat în ultimele săptămâni cu probleme grave de sănătate și era internată în spital. Puțini dintre cei din jur știau de starea ei delicată, iar vestea dispariției a venit ca un șoc pentru mulți dintre cei care au cunoscut-o sau au admirat-o de-a lungul anilor.

Anunțul decesului a fost făcut de o prietenă apropiată a familiei, care a transmis un mesaj emoționant către cei care au iubit-o pe actriță: „Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă.”

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Pe lângă activitatea artistică, Anca Pandrea a fost cunoscută și pentru povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de regretatul actor Iurie Darie. Cei doi au împărtășit peste două decenii de viață și emoție, fiind considerați un cuplu emblematic al scenei românești. „În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată”, se arată în mesajul transmis de familie și apropiați.

Familia a transmis că detaliile privind slujba de înmormântare și alte informații vor fi anunțate marți, 1 septembrie 2026. Totodată, rudele și prietenii roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele, subliniind că amintirea actriței va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o și au iubit-o.

De-a lungul carierei sale, Anca Pandrea a jucat în numeroase spectacole de teatru și filme, fiind apreciată pentru sensibilitatea artistică și devotamentul față de artă. În urmă cu aproape un deceniu, actrița a vizitat Sibiul, unde a mărturisit că este „înebunită după ciorba de burtă de la Sibiu”, după cum relata un articol din arhiva Ora de Sibiu.