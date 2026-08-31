Membru în Consiliul de Administrație al echipei Inter Sibiu, Teodor Birț se teme ca Inter Sibiu să nu repete istoria cluburilor locale care au dispărut.

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Cluburile sibiene care au dispărut

Invitat la Ora de Sport, Teodor Birț enumeră cluburile dispărute precum fostul Inter Sibiu, FC Sibiu, Voința Sibiu și FC Hermannstadt și anunță că nu vrea să facă greșeli care să ducă noua echipa în aceeași situație.

Planul lui Inter Sibiu pentru viitor

Sibiul a avut în ultimele decenii mai multe proiecte fotbalistice care au ajuns la performanță și apoi au dispărut, iar Inter vrea să evite repetarea acestui scenariu.

”Noi vedem echipe care au crescut așa, artificial și vreau să cresc foarte repede. Nu mă încântă cu nimic. Dacă mă dau peste cap să aduc 5,6 jucători de Liga 1, le promit marea cu sarea, am promovat în liga a doua, dar după aceea, ce facem? Nu vreau să se întâmple asta, pentru că îmi e teamă să nu fac greșeli și să ajung în situația în care în care au fost echipe precum fostul Inter Sibiu, FC Sibiu, Voința Sibiu, mai nou Hermannstadt. Nu vreau să ajung în situația asta, motiv pentru care nu vreau să mă grăbesc. Nu vreau să fac lucruri care, negândite, sunt lucruri disperate. Nu avem de ce” a declarat Teodor Birț la Ora de Sport.

Inter Sibiu va disputa toate meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Municipal. Echipa pregătită de Mihai Ianc a început sezonul la Liga 3 în forță, câștigând cu 4-0 la Breaza, cu Tricolorul.

Cu un studio modern și o echipă de profesioniști, Ora de Sport aduce în prim-plan interviuri exclusive și informații din lumea sportului sibian. În ultima ediție a Orei de Sport, redactorul-șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, fostul președinte al clubului FC Hermannstadt, actualmente administratorul public al Municipiului Sibiu și membru în Consiliul de Administrație al lui Inter Sibiu.