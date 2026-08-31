Pe scurt: Firmele care încearcă să reducă artificial profiturile sunt depistate mai rapid de ANAF, care folosește noi metode de analiză și argumente legale solide.

ANAF a început să depisteze mai eficient firmele care își diminuează artificial profiturile, ajustând profiturile impozabile acolo unde există suspiciuni de practici fiscale incorecte.

Potrivit Economica.net, avocatul Luisiana Dobrinescu, managing partner la Dobrinescu Dobrev Haraga, a declarat că ANAF a deschis un nou capitol în ceea ce privește calificările fiscale, vizând ajustarea profiturilor impozabile atunci când acestea sunt considerate diminuate artificial de către contribuabili.

Unul dintre cazurile analizate de ANAF a implicat o firmă la care, deși personalul și nivelul cheltuielilor au rămas constante, cifra de afaceri a scăzut semnificativ. Inspectorii fiscali au suspectat că o parte din venituri nu a fost fiscalizată, ceea ce a dus la ajustarea profitului impozabil.

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Într-un alt exemplu, ANAF a observat încetarea bruscă a încasărilor la sfârșitul anului fiscal, considerând că această acțiune a fost realizată artificial pentru a evita depășirea pragului de cifră de afaceri care ar fi impus plata impozitului pe microîntreprinderi (IMCA).

În ambele situații, ANAF a folosit ca argument principal comparația coeficienților de profitabilitate înregistrați de contribuabil în anii anteriori. De asemenea, inspectorii fiscali au invocat articolul 40^4 din Codul fiscal, care se referă la „demersuri neoneste, fără substanță economică și având ca scop principal obținerea unui avantaj fiscal”.

Aceste noi abordări arată că ANAF utilizează metode tot mai sofisticate pentru a identifica profiturile diminuate artificial și pentru a combate practicile de evitare a obligațiilor fiscale.