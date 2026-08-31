Pe scurt: Ce se întâmplă cu apa îmbuteliată lăsată în mașină vara? Studiile arată că temperaturile ridicate pot favoriza trecerea unor substanțe din plastic în apă, dar riscul depinde de mai mulți factori.

Sticlele de apă îmbuteliată lăsate în mașină pe timp de caniculă pot ajunge la temperaturi mult mai mari decât cele din exterior, ceea ce favorizează migrarea unor substanțe din plastic în apă, potrivit Mediafax.

Fenomenul este cu atât mai relevant în perioada verii, când mulți șoferi descoperă după câteva ore că au uitat o sticlă de apă în mașină. Chiar dacă apa pare normală la gust și miros, acest lucru nu garantează că este sigură pentru consum.

Într-o mașină închisă și expusă la soare, temperatura din habitaclu poate crește rapid, depășind cu mult temperatura de afară. Căldura accelerează procesele prin care anumite substanțe din materialul sticlei pot migra în apă.

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Aceste procese nu sunt reversibile: dacă sticla este ulterior pusă la frigider, substanțele care au migrat deja nu dispar. Expunerea directă la soare amplifică fenomenul, deoarece radiația solară acționează asupra plasticului. Astfel, o sticlă păstrată în portbagaj este mai puțin expusă decât una lăsată pe bord sau în locuri unde primește direct lumina soarelui.

Majoritatea sticlelor de apă sunt fabricate din PET (polietilen tereftalat), un material format din lanțuri lungi de polimeri. La temperaturi ridicate, anumite componente devin mai mobile, iar cantitatea de PET care migrează în apă este, în mod normal, neglijabilă. Însă, atenția specialiștilor se îndreaptă spre substanțe folosite în procesul de fabricare, precum antimoniul, utilizat ca și catalizator.

Acesta nu este prins în lanțurile de polimeri și poate migra mai ușor în apă la temperaturi ridicate. La concentrații foarte mari, mult peste cele întâlnite în mod normal, anumite forme de antimoniu pot avea efecte asupra organismului.

Un studiu citat de sursă a estimat timpul necesar pentru ca nivelul de antimoniu să depășească limita considerată sigură în Statele Unite: 176 de zile la 60°C, 12 zile la 70°C și două zile la 80°C. Aceste cifre arată că atât temperatura, cât și durata expunerii contează. Nu orice sticlă lăsată câteva ore într-o mașină devine automat periculoasă, dar riscul crește odată cu expunerea prelungită și temperaturile extreme.

Radiația solară poate produce și procese de foto-oxidare în PET, ceea ce contribuie la migrarea unor substanțe și la apariția unor compuși noi, precum microplastice și nanoplastice.

Organizația Mondială a Sănătății consideră că dovezile privind riscul pentru sănătate asociat acestor particule sunt încă insuficiente, mai ales pentru cele foarte mici. Un studiu din 2014 a observat că expunerea la soare crește migrarea unor substanțe precum antimoniul și acetaldehida, iar efectul este mai pronunțat în cazul apei carbogazoase.

Un alt aspect important este că gustul și mirosul nu sunt indicatori siguri ai prezenței substanțelor migrate. Multe dintre acestea nu pot fi detectate prin simțuri. Pentru sticlele deja desfăcute, riscul principal devine dezvoltarea microorganismelor. Dacă bem direct din sticlă, bacteriile din cavitatea bucală ajung în apă.

Un studiu din 2005 a arătat că, după ce voluntarii au băut direct din sticle și apa a fost păstrată la 37°C timp de 48 de ore, numărul coloniilor bacteriene a crescut de peste 40.000 de ori. Deși nu toate bacteriile sunt periculoase, păstrarea unei sticle desfăcute la cald favorizează multiplicarea microorganismelor.

Răcirea sau fierberea nu elimină substanțele migrate din plastic

Răcirea ulterioară a apei nu rezolvă problema substanțelor deja migrate din plastic. Dacă apa a fost expusă anterior la temperaturi ridicate, procesul nu este reversibil prin simpla introducere a sticlei în frigider. Nici fierberea nu este o soluție, ba chiar poate crește concentrația anumitor substanțe pe măsură ce apa se evaporă. Congelarea nu „curăță” apa de aceste substanțe, iar înghețarea poate exercita stres mecanic asupra plasticului.

Nu există o regulă științifică simplă de tipul „după X ore apa devine toxică”. Riscul depinde de temperatură, durata expunerii, material, condițiile de depozitare și expunerea la lumină. Cea mai prudentă abordare este să nu păstrați sticlele de apă din plastic în mașină, mai ales în lumina directă a soarelui, și să evitați consumul unei sticle deja deschise care a stat mult timp într-un automobil încins. Pentru drumurile lungi, apa poate fi păstrată în recipiente reutilizabile și ferite de căldură și radiație solară.

Specialiștii subliniază că nu trebuie să transformăm această informație într-un factor de alarmă disproporționată: o sticlă de apă lăsată accidental câteva ore în mașină nu este echivalentul unei intoxicații. Totuși, temperaturile extreme, expunerea directă la soare și depozitarea îndelungată justifică prudența. Pentru alte recomandări legate de comportamentul pe timp de caniculă, puteți consulta și articolul Medic din Sibiu: greșeala pe care mulți o fac la aerul condiționat în timpul caniculei.