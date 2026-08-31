Pe scurt: PSD Sibiu îl acuză pe Bolojan de asumare nejustificată a proiectului Autostrăzii Moldovei și de politici economice care au dus la scăderi semnificative în economie.

Organizația Municipală PSD Sibiu a transmis luni, 31 august 2026, un comunicat în care îl acuză pe Bolojan că își asumă în mod nejustificat realizarea Autostrăzii Moldovei.

Potrivit PSD Sibiu, proiectul a fost inițiat și implementat de Partidul Social Democrat, prin intermediul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

PSD Sibiu susține că Bolojan încearcă să își atribuie merite care nu îi aparțin, în timp ce, în realitate, autostrada a fost un proiect asumat și dus la îndeplinire de social-democrați. În comunicat se afirmă:

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„Toată lumea știe că autostrada Moldovei a fost un proiect asumat de către Partidul Social Democrat și implementat de către Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.”

Reprezentanții PSD Sibiu critică și politicile economice promovate de Bolojan, acuzându-l că a mărit taxele și impozitele fără rezultate pozitive pentru economie.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD SIBIU

“Tupeul dus peste limita bunului-simț: Bolojan își atribuie și realizarea Autostrăzii Moldovei!

Am trăit să vedem și tupeul dus peste limita bunului-simț, marca Bolojan, care încearcă să se împăuneze cu faptul că este cumva artizanul realizării autostrăzii Moldovei. Toată lumea știe că autostrada Moldovei a fost un proiect asumat de către Partidul Social Democrat și implementat de către Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Să vii tu acum, Bolojan, cu tupeu și nesimțire și să îți asumi munca și rezultatele altora parcă depășește orice imaginație.

Ne-am obișnuit la domnul Bolojan să ne prezinte faptul că face lucruri bune pentru români când le mărește taxele și impozitele, dar datoria României crește, coroborat cu faptul că se încasează mai puțini bani la bugetul de stat față de perioada anterioară majorării taxelor și impozitelor.

Cu siguranță Bolojan crede că a făcut un lucru bun pentru România prin faptul că PIB-ul României a scăzut cu 0,8% în primul semestru din acest an, că a tăiat bursele elevilor și ale studenților, că avem 11 luni consecutive de scădere economică, investițiile străine în România au scăzut cu 82% în primul semestru al acestui an, că puterea de cumpărare a românilor a înregistrat în perioada mandatului său cea mai mare scădere din ultimii 20 de ani, că societățile comerciale se închid pe bandă rulantă, că numărul șomerilor crește de la o zi la alta, iar HORECA a înregistrat cea mai mare scădere procentuală din ultimii 20 de ani și exemplele pot continua.

Încă are la dispoziție câțiva sinecuriști și o armată bine plătită de boți, care urlă pe rețelele sociale ce bine le este românilor cu domnul Bolojan și cu reformele lui. Cei care constată că politica lui este falimentară, adică cei peste 80% dintre români, conform tuturor sondajelor de opinie care spun că România se îndreaptă vertiginos într-o direcție greșită, sunt oameni considerați anti-reformiști.

Românii constată pe pielea lor greutățile cauzate de politica iresponsabilă și defectuoasă a lui Bolojan, susținută de către USR și o parte tot mai mică a PNL-ului.

Îl citez, din nou, pe domnul Băsescu, care spunea despre așa-zisele reforme ale lui Bolojan că “sunt măsuri greșite și că dacă ai lua ultimul prost de pe stradă, ar proceda exact ca domnul Bolojan, adică ar mări considerabil birurile puse pe români fără să ia vreo măsură concretă de relansare economică”. a transmis PSD Sibiu