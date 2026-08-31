Pe scurt: Designerul Cătălin Botezatu a oferit detalii despre jaful violent din Londra, unde a fost imobilizat și deposedat de un ceas scump. Procesul tâlharilor este în desfășurare.

Cătălin Botezatu a oferit detalii despre jaful violent de care a fost victima la Londra, în noaptea de 28 ianuarie 2026, când i-a fost furat un ceas în valoare de 160.000 de euro.

Potrivit Libertatea, designerul a povestit în timpul procesului că a fost atacat de trei bărbați, care l-au imobilizat, l-au lovit cu un obiect dur și l-au împins într-un gard. În sala de judecată au fost prezentate imagini care arătau sânge pe mâinile și pe cămașa lui Botezatu.

Atacul a avut loc în cartierul Mayfair, în zona Berkeley Square, după ce Botezatu ieșise de la restaurantul Amazonico și fuma lângă mașină împreună cu un prieten. Procurorii britanici susțin că pentru a tăia cureaua ceasului, atacatorii au folosit un cuțit, iar designerul a rămas cu zgârieturi la încheietura mâinii. Botezatu a declarat:

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„M-am temut foarte tare pentru viața mea. În sfârșit am putut să spun asta”, explicând că nu a avut voie să vorbească despre caz până la acest moment, din cauza anchetei Poliției Metropolitane Londoneze și Scotland Yard.

Designerul a mai spus că nu știe dacă își va recupera ceasul, fiind posibil ca acesta să fi fost vândut chiar a doua zi după jaf.

În dosar apar trei suspecți: Younes Djoudi, care a pledat vinovat, și doi bărbați judecați pentru tâlhărie – Ali Eldahouzze, de 22 de ani, și Abdel El Habchi, de 30 de ani – care neagă acuzațiile. Procesul celor doi este în desfășurare.

Potrivit publicației britanice The Standard, jaful a avut loc în noaptea de 28 ianuarie 2026. Inițial, presa a relatat că ceasul ar fi valorat 2 milioane de euro, dar în timpul procesului s-a stabilit că valoarea reală este de aproximativ 160.000 de euro.

Detalii despre momentul jafului au fost prezentate și în articolul Cătălin Botezatu, jefuit la Londra: a rămas fără un ceas de 2 milioane de lire.